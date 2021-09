Aníbal Pachano liquidó a Graciela Alfano por el VIH: "Se llenó bien los bolsillos"

En diálogo exclusivo con El Destape el bailarín y coreógrafo recordó el desagradable episodio de cuándo la exvedette reveló -sin su consentimiento- que era portador de VIH.

Aníbal Pachano dio una entrevista exclusiva a El Destape a raíz del anuncio de su retiro de los escenarios como artista. Entre otras cosas, recordó el desagradable día que Graciela Alfano lo traicionó y reveló -sin su consentimiento- que era portador de VIH. "Se llenó bien los bolsillos", denunció el exjurado de ShowMatch, exponiendo la grave jugada mediática de la exvedette.

Ante la pregunta del periodista Ignacio Dunand sobre cuánto de los escándalos de ShowMatch eran fingidos y cuántos eran ciertos, el artista sentenció: "Sin dudas, el episodio más desagradable que tuve fue totalmente real. Es una persona que no va a estar nunca más en mi vida, en ninguna situación. Es una señora que dice ser determinadas cosas, pero que me ne frega".

Soltando acusaciones graves hacía Alfano, Pachano recordó el día que se sintió traicionado y desmanteló la verdadera intención de la ex de Matías Ale: "Cuando ella declara públicamente sin mi autorización que yo era portador de VIH se generó un doble mensaje: primero, el dolor de que alguien a quien considerabas de tu confianza, cuente algo tan personal, y segundo, la posibilidad de comunicarle a la gente lo que mi familia y amigos siempre supieron –a disgusto de esta mujer- y tratar de concientizar, llevar un mensaje positivo. La cuestión es que se formó un puterío televisivo increíble y esta mujer se llenó bien los bolsillos. Yo, en cambio, me llené de amor y del respeto de la gente".

Pachano habló sobre la muerte: "No me quiero hacer más el canchero"

"El cáncer que empezó en el pulmón y terminó con metástasis de seis tumores en el cerebro está bastante controlado. Me operaron uno y quedaron cinco. Ahora volvió a aparecer otro chiquito, en el lado izquierdo de la cabeza. Cuando me dijeron que tenía seis tumores lo tomé con humor, no podía creerlo. Pensé que iba a estallar en cualquier momento. De la misma manera que me pasó con el VIH, siempre me mentalicé en revertir y superar las adversidades para vivir mejor. Ocuparme y no preocuparme", remarcó Pachano sobre su salud, en diálogo con El Destape.

Y, sincero, sumó: "A lo que le tengo terror es a la muerte. Es un estadio triste el sufrimiento. Por eso trato de ir con buena onda y pensamientos positivos por la vida. En este momento estoy en la tercera etapa de un tratamiento en Oncología, porque se me inflamó un tumor del lado izquierdo. Lo estamos tratando con un desinflamatorio y con quimio".

Sobre la inminente llegada de la muerte, el creador del movimiento artístico Botton Tap reflexionó: "Cuando mi yo físico no esté más acá me encantaría que digan ‘se fue un buen tipo’. Fui buen padre, buen papá, buen amigo. Me llevaré a mi mundo posterior cosas maravillosas. No me arrepiento de nada. La autenticidad es mi sello. Me comí todos los quilombos, los resolví, lloré en cámara, me enojé, me reconcilié, conseguí una casa, tuve una hija hermosa, pagué mis cagadas. No me quiero hacer más el canchero".