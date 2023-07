Ángel de Brito se enteró de algo grave sobre Morena Rial y su reacción sorprendió a todos: "Estoy"

El conductor de LAM hizo un posteo que dejó a todos boquiabiertos. El escándalo que se produjo en su programa podría tener consecuencias legales para el periodista.

Ángel de Brito está acostumbrado a los escándalos mediáticos. De hecho, mucho de ellos se producen en LAM, el programa que conduce en las nochas de América TV. Pero el conductor se enteró en las últimas horas que deberá lidiar con las consecuencias legales de una polémica que sucedió en su ciclo.

Todo comenzó hace algunas semanas, cuando Morena Rial visitó los estudios de América en el momento de mayor disputa con su padre. Pero el programa terminó en escándalo porque varias de las panelistas denunciaron que les robaron dinero, tarjetas y otros objetos que tenían en los camarines.

Finalmente, el misterio sobre el robo en los estudios de América se resolvió cuando una amiga y niñera de More confesó haber sido la autora de los hurtos. Pero ahora, la hija de Jorge Rial planea una contraofensiva e irá contra Ángel de Brito.

“Morena me dijo que accione contra De Brito”, adelantó Alejandro Cipolla, el abogado de la mediática en El run run del espectáculo. “No sé si la contuvieron, pero en LAM hicieron un reality del robo. Lo tendrían que haber denunciado”, aseveró el letrado.

“Yo creo que cualquier televidente la acusó de eso. Incluso pusieron las cámaras, no hubo un cuidado. Si lo hubieran hecho, no se hablaba del tema”, cuestionó Cipolla. Y la respuesta del conductor no tardó en aparecer.

“Mirá, Angelito. Tanto defenderla y la cabeza de termo actúa así”, fue el comentario de una usuaria de red social, junto a una imagen del programa de Crónica TV, al que reaccionó el periodista. “Vamos a denunciar a Ángel de Brito”, aparecía en un graph, que valió una sorprendente reacción del animador.“Estoy acostumbrado”.

Ángel de Brito y Juan Di Natale tuvieron un picante cruce virtual

Ángel de Brito mantuvo un fuerte cruce a través de Twitter con Juan Di Natale. Todo comenzó cuando el conductor de LAM cuestionó la forma en que el conductor de Sobredosis de TV trató a su cronista, Alejandro Castelo, quien había sido enviado por el canal a consultarle por la polémica que generó "La Negra" Vernaci en su programa de radio. Como Di Natale no quiso meterse ni emitir su opinión, De Brito lo destrozó en LAM y, más tarde, la pelea se trasladó a las redes

"Juan estuvo bastante forro con el cronista", lanzó el conductor de LAM. Luego, retwitteó un posteo de un usuario que citó sus dichos. Más tarde, Di Natale lo cruzó en la plataforma y le escribió: "@AngeldebritoOk flasheás Nerón retuiteando a tu ejército de coprófagos para que me agredan. No juego al juego que jugás vos. Seguí haciendo rating y guita con tus mierdas y a mí no me jodas, soy poca cosa para vos, capo".

"Para nada nervioso, ya en la camita así que termino acá por hoy. Con tu cronista de cristal no tengo ningún problema, la próxima vez que venga a buscar fango le doy un abrazo. El problema lo tengo con vos, el miserable que lo manda. Que descanses, rey", le contestó Juan. "Te cruzaron y estaban haciendo tiempo. Con tu papelón, te convertiste en una nota bizarra. Ya pegaste un par de portales, saludos a los conductores de Radio 10", sumó Ángel.

Luego, Di Natale subrayó: "Bizarro es que haya público que valide a gente como vos". "Sos la abeja reina de una colmena de caca. Ya te lo dije: no juego a lo que jugás vos. Y paro acá porque no quiero regalarte ni un segundo más de 'contenido' gratis", agregó. Por último, De Brito cerró la discusión con un contundente mensaje: "El público es el que te dio la espalda toda tu kakakarrera. No sos contenido para nadie, y en tu fracasado paso por la tele solo te dedicaste a delirar gente, no sos Badia SALAME".