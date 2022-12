Ángel de Brito reveló quién será la nueva panelista de LAM tras la salida de Pía Shaw

El conductor de televisión contó quién será la nueva angelita a partir de enero. Pía Shaw abandona LAM tras años como panelista de Ángel de Brito.

Pía Shaw anunció su salida de LAM a principios de diciembre y Ángel de Brito dio a conocer quién será la figura que ocupe su lugar a partir de enero. El periodista sorprendió con su revelación ya que se trata de una persona que hace muchos años no tiene un puesto en televisión.

"Desde el lunes, nuestra nueva angelita, que se va a sentar en el lugar de Pía Shaw, es la señorita Viviana Colmenero", soltó el periodista, quien aprovechó el boom de Gran Hermano para convocar a la tercera ganadora del reality en Argentina para ser parte de su panel.

Nazarena Vélez se desempeña como panelista en LAM desde el pase del programa a América TV y tiene una rivalidad mediática con la ex-GH, por lo que la nueva incorporación puede generar malestares en el clima laboral. Hace algunos meses, cuando Colmenero asistió a LAM como invitada, tuvo una discusión con Vélez, ya que ésta sentía que la entrevistada se ponía en víctima.

"Siento que todo para ella es negativo. Que todo está mal... que nadie la quiso... Me parece una recontra buena mina, y que sufrió un montón, pero a veces uno puede quedar enojado en la vida y no es el mejor camino, de corazón te lo digo. Tenés una mirada muy negativa", analizó Nazarena, cuando Colmenero aseguró que no estaba resentida. A pesar de esto, Vélez arremetió: "Siento que tiene mucha bronca y eso hace que esté a la defensiva todo el tiempo".

La despedida de Pía Shaw de LAM

"Se cumplió un ciclo, la pasé genial. Fueron dos años maravillosos. Siempre está bueno...A mí me gusta volar y ver qué pasa en un futuro", agregó. Y aclaró que "no me voy a ningún lado, me voy sin trabajo", comenzó su descargo la periodista sobre su salida de LAM, ante la mirada estupefacta de sus compañeras. "Muchos se están enterando ahora. No le conté a nadie. No me peleé con ninguna, fueron los años maravillosos. Estoy feliz, estoy bárbara. Los quiero mucho", agregó.

Entre risas, Pía aclaró que De Brito no la echó, sino que fue una decisión de ella. "Es una gran profesional, es una gran compañera. Acá todo el mundo te ama. Acá, en este canal y por donde pasás dejás buenos recuerdos", señaló el conductor sobre el don de gente de la panelista de espectáculos.