Ángel de Brito reveló información que Tinelli no quiere que se sepa: "No existe más"

Falta muy poco para el debut del Bailando por un Sueño en América TV y el periodista Ángel de Brito encendió la mecha con información impactante sobre los cambios del reality, arruinándole la sorpresa a Marcelo Tinelli. "Es histórico", reveló el también jurado en esta nueva edición de la competencia sobre el nuevo rumbo que tomará el certamen.

En LAM, el conductor y periodista de chimentos reveló todos los ritmos que se bailarán en la competencia y aseguró que solamente habrá "4 ritmos fijos". Además, indicó que "no va a existir más el duelo. Es un cambio histórico en el 'Bailando'. No hay más duelo".

"Se va a conocer el puntaje secreto, como siempre, el puntaje secreto sigue existiendo. A partir del puntaje secreto van a quedar 3, 4, 6 parejas para la eliminación. En vez de volver a bailar otra vez lo que ya bailaron, el duelo lo va a definir el jurado directamente. El que tenga el voto secreto, por ejemplo el primer ritmo me toca a mí y salvo a Marixa, siguen por orden de voto secreto en adelante, hasta que queden los 2 que el jurado no salva. Y esos dos que no salva el jurado van al teléfono. No hay, como siempre en el momento del salvataje, un criterio único, cada jurado vota lo que quiere... la que mejor bailó, la que te cae mejor, la que menos odias, la que más te divierte", agregó.

La lista completa de ritmos que estarán en el Bailando por un sueño 2023

Disco

Pop hits 2000

Contemporáneo

Mix urbano

Cumbia

Cumbia pop

Cuarteto

Zamba de ballroom

Ritmos latinos: Salsa/Merengue

Dance hall

Jive

Rock

Tango

Folclore/Zamba(Chacarera/Chamamé

Reggaetón

Twerk

Bachata

Flamenco

Bollywood

Homenaje

Salsa de tres

Baile del caño

Bailando bajo la lluvia

El conductor de LAM ratificó que el 14 de agosto habrá una reunión general de la que participará todo el elenco. Así como el 22 de agosto habrá un programa especial para el que todavía no hay detalles, la competencia musical comenzará de forma oficial el día siguiente, el 23 de agosto.

