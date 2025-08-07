El mediocampista argentino, Rodrigo De Paul, fue el autor del primer gol con la camiseta del Inter Miami. El partido se jugó ante los Pumas de México, encuentro válido por la Leagues Cup. El tanto del exjugador de Racing estuvo acompañado de una reacción de Lionel Messi que, en este caso, lo miraba desde afuera de la cancha.

"Las Garzas", el equipo de Miami, venció 3-1 a los Pumas de la UNAM mexicano. El conjunto de Estados Unidos ganó con goles de Rodrigo De Paul, Tadeo Allende y Luis Suárez, de penal, picándola. Por su parte, el autor del gol de Pumas fue Jorge Ruvalcaba. Más allá de este resultado, el gol más festejado fue el del exjugador de Racing quien, de esta manera, anotó su primer gol en el fútbol de ese país.

El volante surgido en Racing puso las tablas en el marcador, a los 45 minutos de la primera mitad, reavivando las esperanzas de “Las Garzas” de clasificar a los cuartos de final del torneo internacional que disputan equipos de Estados Unidos y México.