Ángel de Brito fulminó a Alex Caniggia y le dijo lo que todos pensaban: "Eso es fracasar"

Todos los detalles sobre la fuerte pelea entre Alex Caniggia y Ángel de Brito en las redes.

Alex Caniggia y Ángel de Brito protagonizaron un fuerte cruce en las redes sociales y se desató una pelea que parecería no tener fin. Si bien esta pelea fue definitoria, las tensiones en su vínculo comenzaron tras el debut de Caniggia en El Trece.

Todo comenzó cuando el conductor de LAM (América TV) contó que El Trece estaba considerando levantar el nuevo programa de Alex, Los Desconocidos de Siempre, ya que no había funcionado. "Todavía no. Le dan otra oportunidad. Lo cambian de horario porque no funcionó", había revelado el periodista.

El hijo de Mariana Nannis se tomó muy mal estas declaraciones de De Brito y no tardó en destrozarlo en Twitter. "Leo al fracasado que echaron de El Trece y me sigo riendo. Hago mi vida como un gentleman y no soy como vos. Yo de nadie dependo", comenzó el influencer.

"El chimento ya caducó, no existe. Esos programas se van muriendo, pero vos insistís que te mate. Amás que la cola te quede ardiendo @AngeldebritoOk", cerró Caniggia. Rápidamente, su tweet se volvió viral y el conductor de LAM le respondió: "Un mes duraste, como buen lastre. Te rajaron al mes de debutar, eso es FRACASAR".

Días atrás, "El Emperador" había tirado otro fuerte mensaje para De Brito, en el que lo nombró de manera explícita: "No pudiste con la emperatriz y ahora venís por el más pijudo. Me contrató El Trece, y a vos te echaron y te usaban de felpudo... De Brito, hacés dos puntos de rating jajaja si querés te ayudo. Yo entretengo y vos inventás chimentos. ¿Sos así de nacimiento o te entrenás para boludo?".

La decisión de El Trece con Alex Caniggia para levantar el rating

Ante los problemas de rating, El Trece tuvo que tomar una contundente decisión: modificarle la grilla horaria a Caniggia. El próximo lunes 13 de febrero, la actriz paraguaya Lali González pasará a estar en el horario que le pertenecía a Alex, las 14:30, con su programa de astrología, ¿De Qué Signo Sos?. Se dice que Caniggia no se irá del canal, sino que lo reubicarán en otro horario.

Si bien el programa conducido por Alex, un ciclo que invita a los participantes a participar de diferentes juegos, resultó bastante innovador para el canal, no pudo competir contra el alto rating de Cortá por Lozano, conducido por Vero Lozano y uno de los más vistos de todo Telefe.