No va más: el canal ya confirmó el reemplazo para Alex Caniggia

A tan solo semanas de haber debutado como conductor, Alex Caniggia será desplazado de El Trece y el canal ya no confirmó quién tomará su lugar.

Alex Caniggia será desplazado en el canal y ya tiene reemplazo a tan solo días de haber debutado en la conducción de Los Desconocidos de Siempre por la pantalla de El Trece. Al parecer, los números obtenidos por el influencer no fueron los deseados y el canal de Adrián Suar decidió tomar cartas en el asunto sobre el tema. Quién reemplazará a Caniggia y cómo será el programa.

El ciclo de juegos que conduce Caniggia actualmente se emite a las 14:30 horas, pero a partir del próximo lunes 13 de febrero, el canal estrenará un nuevo ciclo llamado ¿De qué signo sos?. De este modo, el programa del hijo de Mariana Nannis ya no ocupará este horario original. Sin embargo, según comentó Laura Ubfal, Alex, quien se convertirá en papá por primera vez, no abandonará El Trece sino que será trasladado a otro horario que aún no se confirmó.

Mientras tanto, la actriz paraguaya Lali González, quien brilló en el papel de Rita en La 1-5/18, debutará como conductora en el ciclo que propone gestionar citas románticas y conformar nuevas parejas a través de una dinámica relacionada con la astrología. "¡Ponete alarma y no te pierdas el estreno de #DeQueSignoSos! El programa en el que Lali González, guiada por los astros, te va a ayudar a encontrar al amor de tu vida", escribieron desde las redes del canal como promoción.

Cómo será De Qué Signo Sos, la nueva apuesta de El Trece

El ciclo que verá la luz el próximo 3 de febrero tiene una dinámica relacionada a las citas de parejas. La propuesta principal del programa consiste en ayudar a los participantes a encontrar a "su alma gemela" a partir de la compatibilidad que prevén los astros para cada signo.

Dentro del ciclo habrá cuatro equipos determinados por los elementos que rigen a los doce signos del zodíaco: agua, tierra, fuego y aire. Cada grupo estará, además, conformado por famosos de cada signo que presentarán a un candidato en cada programa.

La dinámica consistirá en que los famosos ayuden al protagonista del día a encontrar pareja a través de las características que prefiera y la compatibilidad que tengan según su signo del zodíaco. De este modo, a medida que avance el programa, se irán descartando personas para, finalmente, quedar con "la pareja ideal" para el participante principal.

En tanto, los equipos de cada signo estarán conformado de la siguiente manera:

Agua

Aníbal Pachano

Adabel Guerrero

Jorge Rey

Virginia Gallardo

Aire

Martina Fasce

Axel Neri

La Queen

Fuego

Ailén Bechara

Mica Lapegüe

Nico Maiques

Tierra

Juani Martínez

Mariano De La Canal

Matilda Blanco

Imanol Rodríguez

Adrián Suar retiró un exitoso programa de El Trece: sorpresa en la TV

En la TV argentina se vive un momento de mucha competencia en el rating. Creer o reventar, en la jornada del pasado lunes 6 de enero Adrián Suar tomó una fuerte decisión: retiró uno de los programas más exitosos que tiene El Trece por la mañana y causó sorpresa entre los espectadores.

El gerente de programación y el resto de las autoridades del canal levantó El Zorro, histórico programa que hace años es transmitido en la televisión nacional abierta. Lo curioso de todo esto es que dicho ciclo cuenta con muy buenos puntos de rating para competir con Telefe, su principal rival.

El zorro.

Debido a que durante la jornada del lunes 6 de febrero tuvo lugar la sentencia a los rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, Adrián Suar y el resto de las autoridades del canal ordenaron que en El Trece se modifique la grilla de programación matutina.

Por lo tanto, El Zorro quedó fuera de la nómina y se le dio lugar a TeleFlash, que comenzó al mediodía. Luego, a las 13 horas, se emitió el noticiero Mediodía Noticias, que se extendió incluso quitándole un poco de espacio al ciclo Los Desconocidos de Siempre, comandado por Alex Caniggia.