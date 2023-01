Alex Caniggia y Melody Luz esperan a su primer hijo: "Nuestra mejor creación"

El influencer y la bailarina dieron a conocer la noticia con un tierno posteo en sus redes sociales.

Tras varias especulaciones y luego de negar en repetidas ocasiones el embarazo, Alex Caniggia y Melody Luz confirmaron que están en "la dulce espera" de su primer hijo en conjunto.

A poco menos de un año de haber empezado su relación amorosa gracias a su participación en El Hotel de los Famosos y luego de haberse tatuado en conjunto, el hijo de Mariana Nannis y la bailarina confirmaron que van a tener un hijo. Con un posteo en Instagram, la pareja contó la noticia y revolucionó a sus seguidores.

"¡AHORA SI! Se viene bebé. Estamos muy felices, te esperamos con muchas ansias para mimarte y llenarte de amor", empezó el posteo de Melody Luz en donde recopiló varias fotos en donde se puede ver el test positivo y algunas imágenes de la panza. Luego de aclarar que esperaron su tiempo para contarlo porque quería asegurarse que todo estuviera bien, la bailarina confesó que ya era momento porque "la panza no puede ocultarse más".

En este marco, añadió: "Te deseamos, te buscamos y te vamos a cuidar para siempre". Luego, le dedicó un tierno mensaje a su pareja, el mellizo de Charlotte Caniggia. "Gracias por tu compañía, cuidados, paciencia, nunca me imaginé que fueras el papá de mi bebé pero la vida nunca deja de sorprender y es lo que más me gusta de vivirla. TE AMO mi pingüi, hicimos nuestra mejor creación", sentenció la exbailarina de ShowMatch La Academia.

El dardo de Alex Caniggia a El Trece días antes del estreno de su programa: "No puedo ser yo"

Alex Caniggia habló sobre sus expectativas ante el inminente estreno de su programa en El Trece, Los desconocidos de siempre. El infleuncer reflexionó sobre las actitudes que debió cambiar para poder llevar adelante un ciclo de televisión y contó cómo vivió ese proceso.

"Nunca me imaginé ser conductor, jamás, ni era algo que pensara. Pero cuando vino la propuesta me dije, '¿Qué? ojo eh'. Ser conductor es otro nivel, con lo cual había que pensarlo", comenzó su descargo el hermano de Charlotte Caniggia. Y sumó: "Pensé unos diez días, y me dije 'tengo que ser conductor, ya no van más los realities'. Ahí acepté, y firmé, ¡puse el gancho!".

Caniggia dialogó con Primicias Ya sobre su nueva apuesta laboral y reveló: "Voy a estar más serio, no puedo ser como soy yo, no puedo estar tan zarpado. El programa es extenso, hay momentos de mucha seriedad, y yo la voy a romper toda. Se viene una nueva era de conductores jóvenes, limpiemos todo lo viejo que venga lo nuevo, en la vida hay que renovar".

"No puedo pedir más, estoy enamorado, con la guita del reality. Tengo todo, soy conductor y Argentina es campeón mundial", concluyó el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia.