Ángel de Brito enfrentó a La China Suárez con una reflexión brutal: "Cruza de calle"

El periodista cruzó a la actriz por el descargo de ésta sobre el escarnio en redes sociales a "El Chapu" Martínez y su familia. Ángel de Brito volvió a arremeter contra "La China" Suárez tras su conflicto.

Ángel de Brito criticó a "La China" Suárez, quien se expresó en sus redes sociales para defender al influencer "Chapu" Martínez por las agresiones que recibió en redes sociales porque la Selección Argentina perdió el primer partido del Mundial en Qatar. El periodista fue sarcástico contra la expareja de Benjamín Vicuña.

El conductor de LAM y sus panelistas debatían sobre el mal momento que Martínez vive en Qatar por las amenazas que recibieron él, su esposa y su hijo de 6 años, ya que fue tildado de mufa en las redes social desde la publicación del icónico video con la canción Traeme la copa, Messi. "Igual... La China Suárez solidarizándose con el Chapu Martínez, que lo ve y cruza de calle", enunció De Brito.

El presentador criticó que Suárez utilizaría el caso de Martínez para hacer alusión al escarnio que ella sufrió a finales del año pasado por el escándalo que originó Wanda Nara con sus publicaciones en Instagram. "No sabe ni quién es... Hipócrita, habla de ella no del caso del otro. Eso pasa con todos los famosos, cuando quieren hablar de ellos, usan un caso público", concluyó su análisis el exjurado de Bailando por un Sueño.

El descargo de "La China" Suárez en defensa del "Chapu" Martínez

"Un chico que lo único que hace es subir videos para que la gente se ría. Esto DEBE cambiar. No me conoce, jamás me vio y tal vez soy un desubicado por subir una conversación privada, pero esto es ser un ser humano del carajo. Gracias por el amor para mí y mi familia", comenzó la madre de Rufina, Magnolia y Amancio. Y siguió: "Yo sé que es difícil, pero esa gente NO ES LA VIDA REAL. Créeme, yo sentí que me apedreaba un país entero, y me salvó entender que no existen. Disfruta. Son fracasados que envidian. Les encantaría estar ahí. Y como no pueden, se comportan como resentidos. Si querés puedo llamar a tu papá y tranquilizarlo. Yo puedo hablar desde la experiencia".

Edith Hermida, contra "La China" Suárez

"Para mí, lo mejor que tiene China Suárez es que es linda, el resto lo hace todo mal. Es mala actriz, es mala onda, no tiene empatía con la gente", soltó Hermida sobre la actriz. Y cerró: "A las marcas que pautan con China Suárez, evidentemente, les interesa su imagen. Una chica hueca, linda, que no tiene onda. No tiene nada".