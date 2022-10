Ángel De Brito despertó dudas sobre su continuidad en América TV

Ángel De Brito reveló que le depara el futuro laboral de cara el 2023.

Ángel De Brito realizó un balance del año y reveló que pasará con LAM, el programa que conduce a través de América TV. El periodista de espectáculos se refirió a la competencia televisiva en el rating y dejó entrever el futuro de su programa que se emite de lunes a viernes a las 20 horas.

"Marcar agenda es nuestra misión siempre, todos los días y en cualquier horario", expresó De Brito, quien brindó declaraciones a La Once Diez para decir que LAM es uno de los programas de espectáculos más importantes. "Antes me decían que era fácil a la mañana y ahora lo hago a la noche también. marcar agenda es un trabajo diario y estar laburando a full todo el tiempo", añadió.

Al mismo tiempo, el conductor se declaró un "batallador de las redes y de la tele. Es mi espíritu y me gusta competir". LAM tiene que competir contra Telefe Noticias y ahora, con Gran Hermano, aunque sostuvo: "A mí me gusta la competencia. Me parece triple desafío tener buenas cosas enfrente".

En cuanto a su futuro laboral, Ángel De Brito recibió una grata noticia: forma parte de la grilla de programación de América TV para 2023. "Yo estoy muy contento. Lo disfruto y me recibieron muy bien. Tenemos toda la predisposición para seguir. Estamos re bien todos", subrayó.

Ángel De Brito chicaneó a Jorge Rial y Mariana Brey

Ángel De Brito realizó un dinámico ida y vuelta con sus seguidores de Instagram bajo el hashtag #ÁngelResponde. Allí un usuario quiso saber detalles del supuesto romance entre Jorge Rial y Mariana Brey, y el conductor de LAM respondió de una manera irónica haciendo una analogía con Wanda Nara y L-Gante.

Fiel a su estilo, Ángel De Brito habló sobre sus colegas Jorge Rial y Mariana Brey pero no de la manera más amistosa. De manera filosa, hizo un comentario para describir si es real que están juntos. "¿Realidad o ficción?", preguntó un seguidor suyo, a lo que respondió: "Wanda y L-Gante del cable".

Hace varios meses que son fuertes los rumores de romance. De hecho, la expareja de Rial, Romina Pereiro, brindó declaraciones hace pocas semanas y se refirió a este tema. "Está bien, me parece bárbaro. No tengo ni idea, pero si él está bien, va a contar con todo mi apoyo siempre, de verdad", había expresado.

Por otra parte, De Brito tuvo otra consulta vinculada con Wanda y L-Gante, quienes están más cerca que nunca. "¿Qué pensás? Será verdad que están juntos?", consultó un usuario de Instagram. "Pura prensa", señaló el periodista de América TV, cuando previamente había dicho: "Tiene más gracia esta Sprite vacía"