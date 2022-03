Ana Rosenfeld le paró el carro a Luis Ventura en vivo: "No lo puedo permitir"

Luis Ventura recordó el caso de Beatriz Salomón en LAM y Ana Rosenfeld lo cruzó con todo cuando reveló un dato desconocido de la fallecida actriz.

Luis Ventura y Ana Rosenfeld protagonizaron un momento muy tenso al aire en LAM cuando el periodista reveló un dato desconocido sobre la vida de Beatriz Salomón. "Me parece mal que vos ventiles algo", disparó la abogada, furiosa con lo que contó Ventura en el programa de América TV.

Luis Ventura visitó LAM el pasado martes e hizo un repaso por todos los conflictos que vivió con famosos a lo largo de su carrera. Ángel de Brito le recordó algunos cruces que tuvo con Ana Rosenfeld, panelista del ciclo de América, y Ventura reflotó el caso de Beatriz Salomón. "Hay algo que a mí me dolió y es la mentira, de qué manera se nos puso a Rial y a mí la mochila del tema Salomón. Y todo el mundo sabe quiénes fueron los responsables", apuntó el periodista.

"Beatriz se sintió traicionada porque la llevaron en vivo a ver el programa anterior", le recordó De Brito. Fue entonces que Ventura se dispuso a revelar un dato desconocido de la fallecida actriz: "La señora Salomón era la amante de un exjuez federal famosísimo, casado y con hijos". Yanina Latorre quiso saber si el affaire de la actriz había ocurrido en el momento del escándalo con la cámara oculta a Ferriols y ante la respuesta afirmativa del periodista, agregó que de todos modos no se merecía "todo lo que le hicieron".

"Salomón me llamó a mí porque en América estaban promocionando una cámara oculta a un famoso médico que hacía operaciones clandestinas. Y me llamó a mí porque le había arreglado un quilombo con Pepe Parada", replicó de forma enfática Ventura, molesto con la observación de Latorre. Enojada, Ana Rosenfeld interrumpió al panelista de A la tarde: "¿Les parece bien hablar de esto? Podemos hablar todo lo que quieras sobre si estuvo bien, o estuvo mal...".

Ventura reconoció rápidamente que había sido "malísimo" lo que sucedió y le preguntó a la abogada, que representó a Salomón, si consideraba que él había sido el responsable de aquel recordado escándalo. Lejos de apaciguarse, la discusión fue subiendo de tono y Rosenfeld disparó: "A mí lo que me parece mal es que vos ventiles algo que ni yo sabía y hoy nos están escuchando las hijas".

Entonces Ventura le remarcó que se trataba de una conversación que había tenido en privado con ella: "¡Pero si yo te lo conté en un ascensor! Vos me dijiste ‘te ponemos porque en realidad vamos sobre la empresa y la productora'". Ángel de Brito silenció a ambos y se quejó de lo que hablaban de Salomón, ya que no tenía la posibilidad de "defenderse" de los dichos del periodista.

"Lo que me pareció mal, y por eso te irrumpí, es que hoy nos podrían estar mirando las hijas y cualquier miembro de su familia", volvió a cruzar Rosenfeld a Ventura, quien reveló otro dato desconocido sobre Salomón.

La polémica afirmación de Ventura sobre Salomón

"Bueno, que sepan que el padre cobró 500 mil dólares, que es lo que nadie dice, y la mató de hambre y les podría haber pagado", disparó el histórico panelista de Intrusos. Para cerrar el tenso cruce, Rosenfeld reconoció los dichos de Ventura: "Yo sé todo lo que estás diciendo y es verdad. ¡Dejame terminar! ¡Te lo suplico! Lo que no puedo permitir es que digas que, mientras ella estaba casada con Ferriols, tuvo un amante que fue un juez, que no me consta, no lo sé".