Alfa se quebró en Gran Hermano y sus compañeros quedaron dolidos: "Me quedé muy mal"

"Alfa" se quebró en Gran Hermano luego del destrato que sufrió por parte de sus compañeros.

Walter "Alfa" Santiago, participante de Gran Hermano, se largó a llorar en medio del reality después de varios días sintiendo el rechazo de sus compañeros. Fue tal la angustia del hombre que no pudo evitar quebrar en lágrimas.

Todo comenzó cuando Julieta y Juliana, otras de las participantes, comentaron lo triste que se lo ve a "Alfa" desde que entró al programa, especialmente después de lo excluido que quedó de todos los grupos.

"Yo me quedé muy mal. Él dijo: 'Yo tengo una hija'. Y que ahora Martina salga a decir: 'Encima que lo salvé...'. No, eso fue totalmente una estrategia para exponerlo y decir lo que dijeron. A mí me dejó re mal y lo hablé con Maxi", le reveló Juliana a su compañera.

"Me quedé mal porque a Walter se le llenaron los ojos de lágrimas y es un hombre que tiene sentimientos. Entonces, que le digan 'viejo de mierda', 'viejo violín', 'yo no me lo aguanto a ese viejo prepotente'. No es prepotente, es terco y tiene otra manera de decir esas cosas", concluyó Juliana.

En otro de los clips, se puede ver a "Alfa" sentado completamente solo mientras come, con lágrimas en los ojos. "'El Alfa' llorando mientras come chocotorta y escucha Soda Stereo podría ser yo tranquilamente", comentó una usuaria de Twitter, y cientos de personas expresaron su tristeza.

"Me partió al medio", comentó un usuario. "Supongo que la canción lo llevó al pasado", opinó otra persona, mientras otro internauta dijo que fue porque "Alfa" era muy fanático de Soda Stereo en su juventud y sintió nostalgia al escuchar la canción y pensar en su hija, quien también es una fiel seguidora de la banda.

Revelan que "Alfa" habría entrado a Gran Hermano por acomodo

Recientemente, Soledad Aquino, la exesposa de Marcelo Tinelli reveló que es amiga de "Alfa" desde hace varios años y que se conocen desde que eran muy chicos. En medio de una entrevista con LAM (América TV), Aquino contó que su amigo no hizo el casting para entrar a la casa.

"No fue al casting, él me contó que lo llamaron de Gran Hermano", reveló Soledad, dando un indicio de que "Alfa" entró porque tiene contactos dentro de la industria televisiva. Sobre su personalidad en la vida real, aseguró que "es buen tipo, bonachón, súper generoso, buena onda y divertido".