Alfa de Gran Hermano reveló el calvario que vive Romina Uhrig: "Le dio un ataque"

Walter "Alfa" Santiago confesó que Romina Uhrig está viviendo un momento muy delicado tras el estreno de la edición chilena del reality.

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), reveló que su compañera Romina Uhrig no estaría pasando por el mejor momento emocional, ahora que comenzó la edición de Chile. Como ya es sabido, la edición chilena se está realizando en la misma casa en la que los "hermanitos" pasaron meses encerrados. Según el hombre de 61 años, un motivo en particular desencadenó una crisis emocional en Uhrig.

Tras el final del reality, "Alfa" y Romina se reconciliaron después de su fuerte pelea y volvieron a tener un vínculo bastante cercano. Por esta razón, el hombre confesó un detalle desconocido sobre una charla que tuvo con la exdiputada el día del estreno de la edición de Chile. De acuerdo con su relato, su excompañera habría sufrido tremendamente al ver a los nuevos "hermanitos" entrando a la casa.

"El domingo a la noche, yo estaba conectado con Romina. A Romina le dio un ataque de llanto y de angustia. Lo estoy diciendo en serio. Sentía como que están usurpando el lugar nuestro, se puso muy triste", aseguró "Alfa" en A la Barbarossa (Telefe). Y agregó que incluso arreglaron para juntarse: "Me llamó y me dijo 'te quiero ver', quedamos ayer en vernos".

"Romina, te adoro, pero estás con problemas serios...", apuntó Georgina Barbarossa, completamente sorprendida por la reacción de Romina. Acto seguido, Mariana Brey sumó que la noche del estreno, Romina se juntó a hacer una pijamada con Julieta Poggio y Daniela Celis para ver el primer capítulo. "Se juntaron las tres a dormir. Para ellos, fue un programa que los marcó", comentó la panelista. "Les están faltando problemas reales en la vida, chicos...", sumó Nancy Pazos, indignada.

Romina Uhrig reveló la verdad sobre su perro Caramelo

Romina fue una de las exparticipantes de Gran Hermano que más críticas recibió tras su salida de la casa más famosa del país. Entre todas las acusaciones que recibió, una de las más contundentes fue con respecto a Caramelo, el perrito que adoptó al salir del programa. Según varios televidentes, el caniche estaba en un estado deplorable, como si Romina no lo estuviese cuidando de la manera más adecuada.

Cansada de estas acusaciones, Uhrig aclaró en Estamos a Tiempo Extra (América TV): "Ayer vinieron mis amigos a casa. Mi amiga tiene como 15 perritos, los ama. Y lo vio a Caramelo y dijo 'este perro vive mejor que todos ellos juntos'. Caramelo recibe mucho amor, vive muy bien".

Y agregó, en referencia a las críticas que recibió por sus cuidados hacia el cachorro: "A Caramelo le habíamos hecho un video y hicieron una captura de esa foto. Están diciendo que tiene carita triste, que es maltratado... La primera y la segunda foto es de cuando apenas los bañamos, a los dos días, está como en la tercera foto pero porque tiene pelito de bebé".

En cuanto a su pelo, que según muchos televidentes, denotaba un fuerte descuido por parte de la exdiputada, Uhrig aclaró que "ya es así" por naturaleza, según los veterinarios que lo examinaron. "Está esta gente que me critica y yo trato de no escuchar. La verdad es que Caramelo es muy feliz, lo amamos un montón. Yo estoy muy tranquila, no entiendo por qué la gente está tan llena de odio", cerró.