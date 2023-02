Alfa de Gran Hermano conoció a "su novia" y le rompió el corazón: "No digas más"

Walter "Alfa" Santiago conoció a "su novia" tras su salida de Gran Hermano y la desilusionó con sus palabras.

Walter "Alfa" Santiago, quien salió recién de la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe), se vio cara a cara por primera vez con su fanática numero uno, una mujer que dice ser su novia y que se presentó en la tribuna para demostrarle su apoyo desde el principio.

La novia de "Alfa", llamada Daniela Verónica Iglesias, se presentó a la salida de los estudios de Telefe para saludarlo tras su retiro del reality. Cuando la mujer lo vio, se le acercó con una bandera con su nombre para saludarlo y pedirle una foto, pero la respuesta del hombre la tomó por sorpresa.

"Ahora me debo a mi público, así que voy a tener que ir a saludar. ¿Qué querés que haga? Hay que ir a saludar", dice "Alfa" en el video del momento, mientras se acerca a la multitud de personas que fueron a saludarlo. "Esa es tu novia oficial, te la quiero presentar. Te bancó desde el primer día. La primera en la tribuna que te bancó", le dice una persona al ex "hermanito".

Sin embargo, "Alfa", quien estaba acompañado por su pareja, la frenó en seco y le dijo: "No digas más que sos mi novia, porque esa es mi novia y tengo problemas". "Tu ex, tu ex...", bromeó la fan de "Alfa", mientras se posicionaba para tomarse una foto.

"Esto es lo lindo que se genera, el encontrarse con la gente y saber que muchos se quedaron, pero creo que no van a recibir este cariño", dice Walter mirando a cámara, sumamente agradecido por el apoyo de sus fans, quienes le gritaron: "Obvio, 'Alfa', te bancamos! ¡'Alfa', 'Alfa', 'Alfa'!". "¿Había alguien esperando a Mora? De Mora no vino nadie, de 'Tini' no vino nadie... Cuando uno es sincero y hace las cosas con cariño, sucede esto. Es lo más lindo", concluyó el exparticipante.

El fuerte descargo de la novia de "Alfa" de Gran Hermano

Recientemente, la novia de "Alfa" hizo un potente descargo en sus redes sociales tras los dichos del exparticipante sobre las personas gordas que generaron repudio entre los televidentes. En aquella ocasión, el hombre de 61 años había dicho que "nunca besaría a una gorda deforme". Además, también llamó "gorda" a Julieta Poggio.

Daniela Verónica Iglesias se mostró muy triste por esta situación y dijo unas palabras en Facebook: "Soy vieja, soy re gorda, no sé si deforme, pero soy re gorda. Lo re bancaba a 'Alfa' porque ahí adentro más de uno lo ninguneaba, lo trataban mal por tener 40 años más que la mayoría. Pero lo que dijo de chapar es lindo, pero no con una gorda deforme...", comenzó.

En este sentido, destacó que a ella no le molesta ni le ofende, pero que muchas otras personas y mujeres mayores "la pasan muy mal por la discriminación, por el bullying y por lo más principal, la salud". "Hoy por hoy, me decepcionó como persona. ¡Lamentablemente!", concluyó la mujer.