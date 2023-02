El desconocido calvario de Alfa antes de entrar a Gran Hermano: "Quisiera estar en paz"

El exconcursante de Gran Hermano compartió un desgarrador posteo en sus redes sociales que evidenció cuán angustiado estaba. Walter "Alfa" Santiago sorprendió a sus seguidores de Instagram.

Walter "Alfa" Santiago hizo un profundo descargo en sus redes sociales sobre el momento personal que atravesaba y causó preocupación en sus seguidores. El último eliminado de la casa de Telefe se pronunció la baja autoestima que tenía y abrió su corazón sin miedo a la exposición.

"A veces no tengo ganas de nada. Ni de mostrar, ni de contar, ni de compartir. A veces estoy triste. A veces solo quisiera estar en paz", comenzó su descargo el concursante que quedó afuera de la casa de GH en una placa contra Romina y Lucila "la Tora" Villar. El hombre más longevo dentro del reality show hizo alusión a un angustiante momento que atravesaba, aunque no especificó cuál era el motivo.

"A veces tengo ganas de dormir y despertar sintiendo que todo fue una pesadilla", culminó su mensaje el exparticipante del reality show conducido por Santiago del Moro en una de sus historias de Instagram, publicada hace más de un año. En la publicación se puede ver una foto de una copa de vino sostenida por "Alfa" en su casa, lo que indicó que se encontraba solo.

Historia de Alfa de Gran Hermano

La palabra de Alfa de Gran Hermano tras salir del show

"No era un retiro espiritual, no era una reunión de amigos. Era un juego y Romina jugó mejor. Y yo estoy afuera. Nunca me creí poderoso. Te juro que no. Jamás me sentí el amo. Siempre fui el mismo. Podría haber quedado afuera en cualquier placa. Pero nunca me creí el amo de la casa", comenzó su descargo "Alfa" en el programa conducido por Santiago del Moro en el que el último eliminado se expresa sobre su paso por al casa más famosa del país. Y siguió: "Tengo 60 años y cambiar la manera de ser a los 60 años, no es fácil. Soy un tipo jodido, soy cabrón. Si digo que algo es negro, es negro. No tengo medias tintas".

El exparticipante contó que todas las emociones dentro de la casa se potencian y sumó: "A las 24 horas te olvidas de que hay cámaras y micrófonos, entonces todo se potencia. Si yo ahora tengo una discusión con vos, salgo del estudio, me voy a mi casa y se acabó. Ahí si discutías con alguien, después lo ves en el baño, en el sillón, en la cocina".

Además, "Alfa" habló sobre su relación con Ariel dentro de la casa y enunció: "Con Ariel empecé a hacer bromas de entrada. Y a Camila también. Pero lo que vi es que hubo un gran vacío hacia ella, muy grande. A la primer fiesta a la que fue, todos se fueron a cenar y ella se quedó sola. Y a mí me partía el alma. Creo que jodió todo de ella. Hay personas brillantes y personas brillosas".