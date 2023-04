Alfa de Gran Hermano confirmó los rumores sobre Tinelli: "Quiere tenerme con él"

Walter "Alfa" Santiago confesó que Marcelo Tinelli lo llamó por teléfono para hacerle una importante propuesta, tras su salida de la casa de Gran Hermano.

Walter "Alfa" Santiago, exparticipante de Gran Hermano, respondió la pregunta que todos sus fanáticos se estaban preguntando: si es cierto que Marcelo Tinelli se contactó con él para trabajar juntos en un nuevo proyecto.

De acuerdo con estas versiones, el conductor iba a llamar al hombre de 61 años y a Julieta Poggio para que formaran parte de Bailando por un Sueño 2023. Sin embargo, ninguno de los dos "hermanitos" había confirmado algo al respecto. Finalmente, "Alfa" rompió el silencio y aseguró que habló con Tinelli.

El exparticipante conversó con Nara Ferragut en Nara que Ver (El Nueve) sobre su paso por la casa más famosa del país y sobre su presente actual, ahora que es famoso y apenas puede salir a la calle. “Yo soy el mismo loco, me visto igual y mis amigos son los de siempre. Pero mi vida sí cambió rotundamente, porque yo no puedo andar por la calle hoy. No puedo caminar ni puedo ir a ningún lado, salvo a Pepino, donde estoy resguardado por mis amigos", comenzó.

Cuando la entrevistadora le preguntó si era cierto que Tinelli lo había llamado para hacerle una propuesta, "Alfa" respondió que sí. "Marcelo se contactó, quiere tenerme con él. No sé de qué manera, pero quiere tenerme con él. Y es muy fuerte que me pase todo esto a esta edad”, declaró.

Ante la insistencia de Nara, quien le preguntó si aceptaría estar en el Bailando 2023, el ex "hermanito" respondió que no. "No bailo nada. Y si vos supieras lo que me costó hacer la coreografía y lo que le costó a Julieta que yo aprendiera esos veinte pasos que tuve que hacer ahí... ¡Fue terrible! Soy de madera. Yo jugué al rugby y soy un tipo más rudo. No sé bailar nada”, declaró.

Marcelo Tinelli confesó que le interesa trabajar con "Alfa" y Julieta Poggio

Días atrás, Tinelli había contado en LAM (América TV) que estaba muy interesado en llevar a exparticipantes de Gran Hermano al Bailando 2023. Cuando Ángel de Brito le preguntó a quienes contrataría, el conductor dijo: "Me encantaría tener a los participantes de Gran Hermano. A 'Alfa' me encantaría, por ejemplo". Además, agregó: "Juli (Poggio) también me encanta".

Además, el conductor se mostró muy feliz por haberse ido de El Trece hacia América TV. "América está en un muy buen momento, creciendo cada día y quiero aportar mi granito de arena. Si dios quiere, en el mes de Julio vamos a hacer un programa en el prime time", concluyó.