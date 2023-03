Alejandra Maglietti se encontró con la amante de su novio y le ocurrió lo menos pensado: "

La panelista de televisión sorprendió al relatar una situación vivida en una viaje de trabajo. Alejandra Maglietti reflexionó sobre la monogamia y sus vínculos sexoafectivos.

Alejandra Maglietti dio a conocer una insólita anécdota que vivió hace algunos años, en relación a una infidelidad de un ex. La panelista de Bendita aseguró que se enojo mucho por esa situación pero que hoy puede recordarla con humor.

"Tenía un novio con el que nos llevábamos un par de años y me tocó ir a hacer una campaña de desfile a Chile. Cuando llegué al aeropuerto, venían otras chicas que también eran modelos, pero no conocía. Me tocó compartir la habitación con una que se llamaba Lorena. Cuando nos instalamos, terminamos haciéndonos medio amigotas. Ella me preguntaba por mi novio y yo le contaba", comenzó su descargo la abogada que estuvo en pareja con Jonás Gutiérrez, en diálogo con Infobae.

Maglietti contó que estuvieron juntas durante cuatro días con esa colega; almorzaban, cenaban y dormían juntas. "No éramos amigas, éramos amiguísimas. Pero cuando pasó un tiempito, me enteré que mi ex me metía los cuernos con ella. Era la amante de mi ex y yo me había hecho amiga en ese viaje. Fue espantoso", recordó la celebridad de televisión.

"Porque una siempre se entera. Siempre alguien te viene a decir y cuando se lo pregunté a él, me lo terminó confesando. Me lo terminó contando. Fue un horror por donde lo mires. A mí me resultó súper fuerte, pero quizás no estaba tan enamorada de él. Lo sufrí poco, porque no era el amor de mi vida. Ella trabajó en el medio bastante tiempo. De hecho, después ellos siguieron un tiempito más. Era un muchacho inquieto (risas). Mejor que haya terminado así. Hoy lo puedo contar con cierta gracia. Siempre trato de transformar las cosas malas que me pasaron en una anécdota graciosa, pero me dolió. Me sentí decepcionada", cerró su descargo la modelo.

Alejandra Maglietti y los juguetes íntimos

La panelista de TV aseguró que descubrió los satisfiers por una cuestión laboral y sumó: "Trabajaba en un programa donde había un sponsor que era un sex-shop. Tenían una vendedora que era súper piola que venía con cosas y explicaba sin ningún tipo de prejuicio o de tabú. Ahí comencé a tener interés y empecé. Después, Any Ventura quería ir y fuimos a uno muy grande que tenía muchas cosas. Revolvimos y toqueteamos todo. Y desde ahí me quedé con uno que es mi preferido. Uso solamente ese, no es que tengo muchas cosas raras".

"Por lo menos tiene cinco o seis años. Hay un buen vínculo. El tema es que van saliendo modelos nuevos y por ahí trato de actualizarme. Me parece que tiene que ver con el autoconocimiento y saber lo que te gusta. El autoconocimiento hace que vos la pases mucho mejor, porque lo que importa es conocerse a una misma para poder disfrutar del sexo", agregó la personalidad de medios y aseguró que considera muy importante al autoconocimiento para disfrutar de una sexualidad plena.

La reacción de la abuela de Alejandra Maglietti cuando fue tapa de Playboy

"Tenemos que contextualizar. Hoy, en 2023, a nadie le importa que alguien salga en Playboy. Ahora tiene otro tipo de contenido porque en las redes ves todo. En 2007 era una trasgresión. Y sobre todo hacerlo en Formosa, que no era lo mismo que en Buenos Aires. Una ciudad más chica, donde todo es más estructurado. Y mi abuela es muy católica, muy de la iglesia, y para ella fue un golpe total. Fue re loco porque se recontra enojó, nadie se lo contó", enunció la panelista y aseguró que tanto su papá como su mamá le habían dado permiso, de hecho, la última la acompañó a la sesión de fotos. Y sumó: "Mi papá pensó que si me decía que no, se lo iba a recriminar hasta que me muriera. Eligió entre Gran Hermano y Playboy y terminé en Playboy. No le dijeron nada a mi abuela, se lo escondieron, pero se enteró porque llegaron las revistas a Formosa y se agotaron en dos minutos".