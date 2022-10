Alejandra Maglietti destrozó a Jonás Gutiérrez: "Me olvidé de que existía"

La panelista de Bendita TV no se guardó nada y volvió a referirse a la ruptura de la relación con el exfutbolista.

Alejandra Maglietti soltó sin tapujos una serie de comentarios polémicos hacia su expareja Jonás Gutiérrez. La abogada y panelista de Bendita TV dejó en claro que no se hablaron más desde la ruptura y reveló cuál fue la causa que desencadenó en el final del romance que duró más de cinco años.

El ciclo Socios del Espectáculo por El Trece se hizo eco de las declaraciones de Maglietti en El Show de Ulises Jaitt emitido a través de XLFM Radio con respecto a Jonás Gutiérrez, luego de que en varias oportunidades, el exfutbolista la haya recordado de la mejor manera. "Fue una gran mujer que estuvo a mi lado en un momento muy difícil donde tuvimos una excelente relación. Después las cosas que ella declara, no tengo nada para decir", había dicho.

Por su parte, la panelista del programa de Beto Casella por El Nueve realizó comentarios completamente diferentes. "Cortamos hace más de tres años. Es una historia más que pasada. Yo ya me olvidé prácticamente de que existía. En algún punto me hincha un poco, me molesta" expresó de manera contundente, dejando entrever que le genera ruido que sigan hablando del tema.

Maglietti y Gutiérrez estaban a punto de casarse cuando terminaron, pero hubo un dato revelador que no se había sabido nunca y fue revelado por la abogada. "Me molesta porque es muy común eso de los chicos que con sus amigos son re generosos, pero después salen con vos y no largan un mango, son unos ratas", señaló.

Además, explicó por qué tomó la decisión de no casarse teniendo en cuenta que tenía todo listo para el evento. "Me dio una fiaca... y acá todos querían sacrificar mi fiesta con tal de irse de joda", lanzó con respecto a la situación abrumadora que tuvo que pasar junto con Jonás Gutiérrez.

Beto Casella reveló lo que nadie sabía sobre Rozín

Beto Casella pasó por el ciclo de entrevistas que realiza María Laura Santillán y reveló un dato desconocido hasta el momento sobre Gerardo Rozín, quien falleció en marzo pasado. "Hasta el anteúltimo día", contó el conductor de Bendita TV respecto a la relación con su gran amigo.

Usualmente con una risa o un chiste preparado, Beto Casella sorprendió a María Laura Santillán con una revelación muy emotiva al recordar a Gerardo Rozín. Es que además de hablar de su carrera, el periodismo y su vida, el conductor de Bendita no esquivó la emoción que le generó acordarse de uno de sus "mejores amigos", como él mismo lo definió.

"Uno de los mejores amigos lo perdí, amigo, amigo de la vida, que fue Gerardo Rozín", comenzó contando en ese sentido Casella. Pero a continuación, con los ojos brillosos y al borde de las lágrimas, Beto sorprendió con un dato inédito hasta el momento: "Nos mensajeamos hasta el anteúltimo día".

Y sobre la última vez que pudieron hablar, Casella recordó: "Él ya con un hilito de voz". Para cerrar el momento emotivo, el conductor de Bendita mencionó a sus compañeros en el ciclo de El Nueve, con quienes comparte pantalla desde el 2006. "Cuando alguien está mal se le escribe, nos juntamos y nos contamos cosas que son muy personales. Si alguien necesita algo, ahí estamos. El grupo histórico: Any (Ventura), Edith (Hermida), Ale Magglieti. Tenemos un grupete muy unido de amistad", concluyó Beto Casella.