Alberto Fernández cruzó a Susana Giménez por sus dichos sobre Argentina y defendió a Marcelo Tinelli

Alberto Fernández salió a responder los dichos de Susana Giménez, quien recientemente planteó que tiene miedo de que Argentina “se convierta en Venezuela”, y aseguró que "habla de todas estas cosas para que nadie hable de por qué se fue en medio de la cuarentena". Además, defendió a Marcelo Tinelli tras el ataque que sufrió por el núcleo duro del PRO.

“Creo que Susana, sobre quien tengo todo el respeto de una persona a la que no conozco, dice todas estas cosas para que no hablemos de por qué se fue en medio de la cuarentena", aseguró en diálogo con la AM 750.

En una entrevista con Luis Novaresio, la conductora de Telefe quiso analizar la realidad del país con polémicas declaraciones: “Alberto Fernández actuó muy bien al principio de la pandemia, pero ahora está pasado y debe estar muy presionado por La Cámpora".

Como contrapartida, el presidente defendió a Marcelo Tinelli, integrante de la Mesa del Hambre impulsada por el Poder Ejecutivo y víctima de la operación de espionaje ilegal durante el macrismo que es investigada por la Justicia. "Al pobre Tinelli lo mataron porque se fue un día antes de la cuarentena. Susana habla de todas estas cosas y nadie habla de por qué se fue en medio de la cuarentena”, insistió.