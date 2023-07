Al Conejo de Gran Hermano le preguntaron por Coti y no anduvo con vueltas: "De esta"

Alexis "Conejo" Quiroga declaró lo inesperado sobre Coti Romero, con quien se separó hace poco tiempo. La frase del exparticipante de Gran Hermano que causó polémica en las redes

Alexis "Conejo" Quiroga y Coti Romero fueron una de las parejas del momento luego de su participación en Gran Hermano 2022/23 por Telefe. Sin embargo, hace poco tiempo la relación culminó y en las últimas horas, se volvió viral en las redes sociales un comentario del cordobés sobre su expareja que causó controversia.

Es común que después de realities shows como Gran Hermano, se armen parejas que revolucionen el mundo de la farándula. Varios ejemplos fueron Thiago Medina y Daniela Celis; Maxi Giudici y Juliana Díaz; y Alexis Quiroga con Coti Romero. Sobre estos últimos dos hubo polémica porque se separaron repentinamente. Pero la tensión aumentó luego de un comentario del "Conejo" mientras hacía un stream en su cuenta de Twitch.

La gente le decía en los comentarios que él se colgó de la fama de la joven correntina. Lejos de esquivar esa situación, salió con los tapones de punta. "En realidad no me colgaba de Coti, Coti se colgaba de ésta", lanzó de manera inesperada. "No, es un chiste. Nunca me colgué de Coti, gracias a Dios salí de la casa y me llamaron para el Bailando. Me llamaron para teatros, me salió una marca de ropa que no la puedo nombrar", explicó el cordobés.

Si bien dijo esa frase a modo de broma, la gente en redes sociales no se lo tomó nada bien. "Qué horror"; "Qué ordinario"; "Salí y aclará porque estas quedando muy mal. Hasta hace unas semanas decías que la amabas y que la ibas a esperar toda la vida", fueron algunos de los comentarios expresados. Por otra parte, hubo una persona que lo defendió: "Y... ya se cansó de que le pregunten por Coti. Déjenlo en paz".

El calvario de Coti Romero tras su ruptura con El Conejo: "Estoy con antidepresivos"

Coti Romero publicó un preocupante mensaje en Instagram que dio cuenta del duro momento personal que está atravesando, tras su ruptura con Alexis "El Conejo" Quiroga. Los dos exparticipantes de Gran Hermano (Telefe) anunciaron su separación semanas atrás y ambos se mostraron igual de afligidos. En este contexto, la joven contó que está bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico para sobrellevar la situación.

Resulta que Coti le comentó una publicación de Instagram a Sofía Jujuy, en la que contó que su novio le había sido infiel e hizo una reflexión sobre el desamor y los duelos. Para consolarla, la ex "hermanita" le contó que ella también estaba pasando por un episodio personal muy difícil y reveló detalles de su estado de salud mental actual.

El comentario de Coti Romero para Sofía Jujuy.

"Te amamos Sofi. Yo literal estoy con antidepresivos, que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo. Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", comenzó Coti.

Y cerró: "Esto te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda a salir de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años". Varios seguidores de Jujuy se molestaron de que Coti haya utilizado la situación para hablar de sí misma y dejaron comentarios como "siempre queriendo llamar la atención, Coti", "buscate tu momento" y "¿por qué usas el dolor de otra persona para exponer lo que nadie te preguntó?".