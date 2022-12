Agustín increpó a Alfa y a Julieta y se burlaron de él: "Sos re fácil"

Agustín Guardis tuvo un tenso encontronazo con Julieta Poggio y Walter "Alfa", pero los participantes de Gran Hermano comenzaron a reírse de la situación.

En Gran Hermano se vivió una situación tensa entre Agustín, Julieta y "Alfa". La joven le recriminó una actitud que le molestó bastante, el oriundo de La Plata se hizo el desentendido y cuando intervino el participante de 60 años, se dijeron de todo, aunque todo terminó con burlas por sus comentarios altaneros.

Julieta Poggio se había mostrado muy enojada y le pidió explicaciones a Agustín Guardis por haber generado un mal momento entre ella y Thiago Medina. "¿Por qué hiciste eso? Me pareció al pedo", le dijo. Cuando caminaba en dirección al patio, miró fijo a "Alfa" y le hizo una pregunta desafiante: "¿Qué pasa? ¿Se te perdió algo?".

"Sí, se me perdió ¿por qué?", respondió sin pelos en la lengua. "¿Te gusta lo que ves?", siguió provocando Agustín, mientras le decía "sorete" a Alfa. "¿Querés comprar?", preguntó el platense. "No, quisiste venderle a Julieta pero no pudiste", indicó picante, refiriéndose a cuando expresó su deseo de estar con la joven de 20 años.

"Tranquilo papi. Sos muy fácil, estás muy fácil", culminó la discusión Agustín. En ese momento, "Alfa", Julieta y Romina se miraron y estallaron de risa por la situación, tomándose con gracia los reiterados exabruptos del joven, visibles estos últimos días y que fueron muy repudiados en las redes sociales.

Alfa le declaró la guerra a Agustín en Gran Hermano

Los participantes de Gran Hermano (Telefe) están en plena sintonía con el juego y todos quieren ganar, aunque eso genere rivalidades y peleas entre ellos. El último estallido lo protagonizó Walter "Alfa" al declararle la guerra a Agustín, uno de los participantes más polémicos y odiados en las redes sociales, en frente de todos sus compañeros.

El enfrentamiento se desencadenó en la cocina de la casa, mientras Agustín se preparaba un licuado para combatir el calor. Furioso, Alfa pasó delante suyo y le hizo un picantísimo reproche: "Agustín, cuando uno prepara, prepara para todos. Te comento porque ayer las pizzas vos las comiste, ¿okey? Entonces si preparás licuados, yo también estoy ahí y también está Romina".

"Cuando cocinamos, cocinamos para todos... no para uno, ¿escuchaste? Porque sino la próxima pizza, vos no comés. Preparate vos una pizza para vos solo, ¿está claro? Te lo digo porque ya me jode, me rompe las pelotas... Romina cocina para todos y vos comés dos o tres veces. Ayer comiste pizza como el mejor y yo comí dos porciones", agregó, indignado, mientras Agustín lo ignoraba y seguía con el lavado de la licuadora.

Consciente de la provocación, Alfa cerró su descargo con una fuerte advertencia: "Y encima pasás por al lado nuestro con la bandeja de licuados. Yo me cago en los licuados, quiero que lo sepas. Yo si quiero me tomo Dom Perignon, no me tomo un licuado de manzana pero jode la actitud, ¿me entendés? Cocinamos para todos, no para un grupete. ¿Escuchaste, nene?".