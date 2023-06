Adiós para siempre: una figura de Intrusos pegó el portazo de América TV

Uno de los históricos integrantes del ciclo de espectáculos anunció su renuncia en las redes. Los motivos detrás de la drástica decisión.

América TV sigue perdiendo figuras. Luego de las salidas de Andrea Taboada y Estefi Berardi, ahora se conoció que uno de los principales integrantes de Intrusos abandona el histórico ciclo de la señal.

El programa de espectáculos es un clásico de la televisión y logró continuar al aire sin la dupla que conformaron Jorge Rial y Luis Ventura. Florencia de la V se hizo cargo de la conducción en 2022 y el ciclo no perdió vigencia.

Sin embargo, uno de sus integrantes más antiguo del ciclo anunció en sus redes que se va del canal. Se trata de Hector Rossi, el histórico locutor, quien el año pasado volvió a ser la voz del programa.

"Decidí bajarme de Intrusos a fin de mes. Como ya varios me preguntaron, les cuento un poco acá. En unos días amplio con un videito", explicó Rossi en un posteo de Instagram. El locutor formó parte del programa entre 2003 y 2016, y en 2022 comenzó su segunda etapa en uno de los emblemas del canal de aire que tiene a Marcelo Tinelli como gerente artístico.

"Ellos son parte fundamental de Intrusos, y otra banda que está en el control. Compañeros y amigos, en estos 20 años hemos compartido muchas carcajadas y risas, momentos inolvidables y siempre en el recuerdo aquellos que ya partieron y siempre son recordados por sus locuras", indicó en el pie de la foto que subió y agregó: "Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en América TV. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo)".

Luego, explicó por qué renunció al ciclo conducido por Florencia de la V: "Con los cambios de horarios ya se me dificulta muchísimo cumplir al 100 y no quiero fallarme, ni fallarles a mis compañer@s y menos a ustedes".

En su publicación también afirmó que continuará con sus otros trabajos y adelantó algunos de proyectos que encarará. "Seguiré enfocado en #LaNocheParanormal en Pop Radio (con cambios copados que tienen que ver con ir de Domingo a Jueves de 21 a 0 en breve) y con la Trasnoche26 que me llena de satisfacción y me enseña día a día. Además, se vienen los cursos, el libro, más contenidos del #ManoaMano para YouTube y un viaje postergado hace mucho. En estos días subiré un video para contarles todo con más detalles. ¡Vamos por más!", completó.

Rodrigo Lussich furioso con Florencia de la V

Rodrigo Lussich le dedicó un picante comentario a Florencia de la V. El conductor de Socios del Espectáculo aprovechó una de las recientes emisiones de su programa para exponer los detalles de su interna desconocida con la presentadora de Intrusos, luego de que Flor hiciera un llamativo comentario sobre su persona que no le cayó para nada bien. .

Todo comenzó cuando Florencia hizo un repaso en Intrusos de todos los conductores que habían pasado por su programa y, por alguna razón, esquivó los nombres de Lussich y Adrián Pallares, quienes estaban a cargo del programa justo antes de su llegada. Al escuchar sus palabras, Lussich no dudó en defenderse y exponer lo ocurrido en vivo.

“Entonces, tenías en un teatro a Nacha Guevara con Mirtha (Legrand), en otro teatro estaba la función de los chicos, que estábamos nosotros, pero no le importaba a nadie...", deslizó el conductor. “No había cámara. ¿Dónde estabas, (Susana) Roccasalvo, que no viniste a cubrirnos? ¿Dónde estaban los compañeros de Intrusos?”, ironizó Pallares.

"¿Dónde estaban las cámaras de Intrusos, eh? Florencia no nos mandó las cámaras a nosotros. El otro día, cuando contaba la historia de Intrusos, llegó a nuestra parte y dijo: ‘Bueno, hasta acá, hasta acá’”. Acto seguido, Lussich apuntó contra de la V con una contundente advertencia: "Ay, Dios. ¡La inseguridad te va a hacer mal!".