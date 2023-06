Rodrigo Lussich se hartó y expuso en vivo a Flor de la V: "Te va a hacer mal"

Rodrigo Lussich apuntó contra Flor de la V, actual conductora de Intrusos, y reveló detalles de su interna secreta.

Rodrigo Lussich le tiró un fuerte palito a Florencia de la V, su colega de América TV. El conductor de Socios del Espectáculo (El Trece) aprovechó una de las recientes emisiones de su programa para exponer los detalles de su interna desconocida con De la V, luego de que la conductora hiciera un llamativo comentario sobre su persona que no le cayó para nada bien. A partir de esta situación, se desató una fuerte tensión entre ambas figuras.

Todo comenzó cuando Florencia hizo un repaso en Intrusos (América TV) de todos los conductores que habían pasado por su programa y, por alguna razón, esquivó los nombres de Lussich y Adrián Pallares, quienes estaban en la conducción justo antes de su llegada. Al escuchar sus palabras, Lussich no dudó en defenderse y exponer lo ocurrido en vivo.

“Entonces, tenías en un teatro a Nacha Guevara con Mirtha (Legrand), en otro teatro estaba la función de los chicos, que estábamos nosotros, pero no le importaba a nadie...", deslizó el conductor. “No había cámara. ¿Dónde estabas, (Susana) Roccasalvo, que no viniste a cubrirnos? ¿Dónde estaban los compañeros de Intrusos?”, ironizó Pallares.

"¿Dónde estaban las cámaras de Intrusos, eh? Florencia no nos mandó las cámaras a nosotros. El otro día cuando contaba la historia de Intrusos, llegó a nuestra parte y dijo: ‘Bueno, hasta acá, hasta acá’”, sumó el conductor. Acto seguido, Lussich apuntó contra de la V con una contundente advertencia: "Ay, Dios. ¡La inseguridad te va a hacer mal!".

El tenso ida y vuelta entre Rodrigo Lussich y Flor de la V

Esta no es la primera vez que los conductores de El Trece mantienen un cruce con Flor de la V. Meses atrás, De la V evitó nombrar a Socios del Espectáculo y Lussich se molestó tremendamente. "Y a Florencia de la V, que dice que vio a la mamá en Socios la viste ¿no es cierto? Nosotros pasamos cosas y decimos 'gentileza Intrusos' y vos decí 'la vi a la mamá en Socios'. Decilo que no te va a pasar nada, Flor. No te va a pasar nada malo", comenzó el conductor, indignado.

"¡No duele chicos, no duele nada!", comentó Pallares. "No te va a salir un afta en la boca, no te va a pasar nada si decís 'la vi en Socios'. Es un programa de televisión", insistió Lussich. Por otro lado, en ocasiones anteriores, ambos conductores criticaron a Florencia por su manera de tratar a las panelistas, otro tema que también despertó una fuerte interna entre los tres.