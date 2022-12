Rodrigo Lussich se sacó y aniquiló a Flor de la V en vivo: "No duele"

El conductor de Socios del Espectáculo defendió a su programa y apuntó contra la actriz y presentadora de TV. Rodrigo Lussich trató de poco profesional a Flor de la V.

Rodrigo Lussich lapidó a Flor de la V en su programa de televisión tras haber sentido una falta de respeto por parte de ella hacia Socios del Espectáculo. El periodista de El Trece se refirió a una nota que le hicieron en su ciclo a la mamá de L-Gante, a la que su colega se refirió en Intrusos y no citó la fuente.

"Y a Florencia de la V que dice que vio a la mamá, en Socios la viste ¿no es cierto? Nosotros pasamos cosas y decimos 'gentileza Intrusos' y vos decí 'la vi a la mamá en Socios'. Decilo que no te va a pasar nada, Flor. No te va a pasar nada malo", comenzó su descargo el conductor de televisión, indignado.

Adrián Pallares también se manifestó en contra de su colega y soltó: "¡No duele chicos, no duele nada!". Lussich no se quedó conforme con lo dicho previamente y sumó: "No te va a salir un afta en la boca, no te va a pasar nada si decís 'la vi en Socios'. Es un programa de televisión".

Cabe recordar que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares fueron quienes condujeron Intrusos desde la salida de Jorge Rial hasta la llegada de Flor de la V y no es la primera vez que apuntan contra la actriz, ya que hace algunos meses la criticaron por la manera de tratar a sus panelistas.

Inesperada revelación sobre Marcela Tinayre en Socios del Espectáculo

La periodista Karina Iavícoli reveló que la hija de Mirtha Legrand saldría con el arquitecto Pablo Muney y soltó: "Te lo confirmo. Lo conozco a Pablo Muney, fuimos compañeros en el programa de Pampita. Puedo asegurar que Pablo Muney está enamorado de Marcela Tinayre".

La panelista de LAM, Estefi Berardi, también sumó información al respecto en el ciclo de América sobre el supuesto romance de Tinayre pero De Brito la frenó en seco: "Hoy hablé con ella y me dijo: 'No, no estoy conociendo a nadie. Decile a esa pichoncita que no, que no es así. Que es inexacto". Berardi no dio el brazo a torcer y cerró: "Es lógico que lo quiera negar, lo está ocultando. Tengo lujo de detalles. Con este señor se conocían por amigos en común desde hacía tiempo. Una amiga puntual los volvió a presentar y Marcela es la primera vez que elige conocer a alguien desde otro lado. Como amigos o un poquito más. Ustedes me entienden".