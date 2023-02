A Santiago del Moro se le escapó el eliminado de Gran Hermano: "Se va"

En las redes sociales denuncian que a Santiago del Moro se le escapó por error quién se va de Gran Hermano en la gala de este domingo 19 de febrero de 2023. El comentario que sorprendió a los televidentes del programa de Telefe.

Son horas muy calientes y decisivas en Gran Hermano. Para la gala de eliminación de este domingo 19 de febrero, un participante de los cuatro que quedaron en placa deberá abandonar el reality de Telefe. Creer o reventar, en las últimas horas, se conoció un video en el que a Santiago del Moro se le escapó por error quién se va del programa.

Todo sucedió en la transmisión del pasado miércoles 15 de febrero, cuando los jugadores de la casa debieron realizar la nominación de la semana. En dicho marco, se conoció que Julieta Poggio le hizo la fulminante a Camila Lattanzio, por lo que la joven cantante no pudo ser salvada y fue enviada a placa de manera directa.

Tras a dar a conocer la noticia, Del Moro hizo un comentario muy sospechoso porque no se llegó a entender bien lo que dijo. "Se va armando un placón. Esta noche estamos en vivo, GH por la pantalla de Telefe". comenzó el conductor del reality. Y luego expresó de manera polémica: "Y así está quedando la cosa: Camila, fulminadísima, se va el domingo. Tres (votos) para Daniela, dos para Lucila y uno para Julieta. ¿Y cómo continúa esta noche?".

Santiago del Moro cometió un exabrupto en Gran Hermano y dijo quién se va de la casa este domingo.

Inmediatamente después, en las redes sociales se reabrió una polémica que pone contra las cuerdas a la producción de GH: ¿Hay acomodo en el reality más visto de la TV argentina? Varios internautas hicieron fuertes denuncias contra las autoridades de Telefe y se sumaron a otras acusaciones que también surgieron en la semana con respecto a la salvación de Julieta Poggio gracias a Romina Uhrig.

Quiénes son los participantes nominados en Gran Hermano

Camila Lattanzio.

Daniela Celis.

Nacho Castañares.

Lucila "La Tora" Villar.

Las reacciones de las redes sociales tras el comentario de Santiago del Moro en Gran Hermano

El repudiable comentario de Romina Uhrig contra Camila Lattanzio en Gran Hermano

Romina Uhrig, participante de Gran Hermano, fue repudiada en las redes sociales tras los comentarios que le hizo a Camila Lattanzio sobre su alimentación y su aspecto físico.

Esta no es la primera vez que la exdiputada opina sobre los cuerpos de sus compañeras y sobre la cantidad de comida que comen. Como la distribución de alimentos es algo que suele generar conflictos dentro de la casa, ya que cuando tienen poco presupuesto tienen que gestionarla muy bien, Romina le marcó un límite a Camila y los televidentes no tardaron en destrozarla.

Todo comenzó cuando Lattanzio les pidió a las chicas que le alcanzaran una manzana de la heladera. "¿Cuántas comiste?", le preguntó Julieta Poggio, preocupada por la distribución de la comida. Tal como lo hizo otras veces, Romina recurrió al humor para tirar una indirecta, agarró a Caramelo, el nuevo perrito, y le hizo un comentario simulando que era el cachorro quien le hablaba.

"Te quiero decir una cosa a vos, Camila. Comés mucho. No te voy a invitar nunca a mi casa porque le vas a comer todo a mi mami y la vas a dejar muy pobre, entonces no te vamos a invitar. Chau", comenzó Romina. Camila soltó una risa incómoda y la exdiputada agregó: "Porque aparte, también te vas a querer comer mi alimento. Me asusta lo que comés ya, Camila. Es demasiado, comés mucho y estás flaca. Qué suerte la tuya”. Inmediatamente, los usuarios de las redes apuntaron contra Uhrig por sus comentarios.