Claudia Villafañe no pudo ocultar su emoción y rompió en llanto durante la emisión del pasado lunes de MasterChef Celebrity Argentina. La participante se conmovió por las palabras que le dedicó Florencia Peña, invitada especial al reality.

La semana de MasterChef Celebrity comenzó con un programa bastante festivo y lleno de emociones, después de la eliminación del Turco García. Los competidores tuvieron que preparar comidas de kermés que se pudieran consumir en la medio de la feria popular y contaron con la presencia de Florencia Peña como invitada.

Pero también hubo espacio para la emoción en un mano a mano entre Claudia y Flor. La empresaria tenía que preparar 12 mini empanadas de humitas y una salsa para acompañarlas, pero la prueba se le complicó de más y no logró presentar el plato completo.

Aunque logró un buen sabor, Villafañe no cumplió con la consigna y esa frustración se le notó durante parte del programa. Al probar su preparación, Peña le dedicó un profundo reconocimiento. “Me encantan las empanadas, y fritas. Y me encanta verte acá, en este reality. Y me encanta que la gente te pueda conocer a vos”, dijo antes de degustar la comida, y Claudia respondió: “A mí también me gusta, porque ven a otra Claudia, que es la real”.

Pero Flor no terminó los halagos allí. "Te veía cocinar y veía que tenés ese exceso de responsabilidad, siempre. Que la empanada te tiene que salir bien, que tenés que llegar a tiempo, que no podés fallar, porque Claudia no puede fallar... Y sí podés fallar”, afirmó. Y agregó: “A mí me encantó la empanada, no soy chef, pero lo que más me gusta de todo es verte a vos, es re lindo verte acá. Sos la madre de todo el certamen, sos una hermosa mujer y se te nota”.

Claudia no pudo contener las lágrimas de emoción y en el backstage comentó: “Son las palabras justas, porque eso es lo que me pasa”. Vale recordar que MasterChef Celebrity Argentina se graba con anterioridad y existe cierto retraso temporal entre los episodios que se emiten y los hechos diarios, por lo que la emisión de ayer corresponde a un período anterior a la muerte de Diego Armando Maradona.

“¿Sos feliz acá?”, le preguntó el conductor del envío Santiago del Moro minutos después. “Soy feliz y estoy súper contenta de haber aceptado el desafío. La primera semana me costó, pero ahora estoy contenta porque estoy aprendiendo un montón de cosas”, respondió Claudia. Y enfatizó: "Sé que se hace más difícil para todos y hay que poner lo mejor de cada uno para seguir”.