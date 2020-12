El protagonista se había alejado de los medios.

Ha sido uno de los custodios de Ricardo Fort que lograron mayor alcance en los medios. Junto con Danny La Muerte, Tito Speranza se insertó en el ambiente televisivo y trascendió la sombra del difunto empresario de Fel-Fort. Incluso, ha llegado a participar del Bailando por un Sueño y fue conductor de Combate, ciclo de entretenimientos emitido por El Nueve. Ahora, la vida del protagonista es totalmente diferente y en sus redes sociales publicó un mensaje que generó sorpresa: "Otra etapa que llegó a su fin".

¿Qué pasó con Tito Speranza? El ex custodio del Comandante se recibió como periodista deportivo. Mediante sus redes sociales, el personal trainer aseguró haber conseguido el título de Técnico Superior en Periodismo Deportivo. De forma emotiva, manifestó: "Otra etapa que llegó a su fin. Hoy me recibí de Técnico Superior en Periodismo Deportivo. Un año duro en lo personal más allá de la pandemia, pero estudiar y de una forma nueva (virtual) me ayudó. Agradezco mucho todo lo que viví y aprendí. Gracias a la vida y a todos los que me acompañaron en estos años de estudio”.

Acompañado de una guía de temas, un cuaderno y una lapicera, Tito Speranza le anunció a sus seguidores el gran logro obtenido en las últimas horas. Y, en diálogo con Teleshow, dio mayores precisiones sobre este camino que decidió incursionar: “Quería sumar conocimientos para este nuevo oficio que llamo el show de la tele, y sumarlo al deporte que es algo que hice toda mi vida. Tuve que aprender otra manera de estudiar por Zoom, Google Meet, y desde casa. Venía de estudiar en la biblioteca, con fotocopias y apuntes y pasé al material por CD o pendrive. Es un gran cambio y me ayuda a aggiornarme, a entender cómo son los pibes de hoy”.

La experiencia de Tito Speranza más allá de ser custodio de Ricardo Fort

Antes de la pandemia, y mientras el programa se emitió en El Nueve, Tito Speranza fue conductor y entrenador de Combate, el exitoso ciclo de entretenimientos y destreza del que salieron figuras como Mica Viciconte y Laurita Fernández, entre otros nombres destacados. En tanto, el ex custodio de Ricardo Fort se alejó de la cantidad de flashes que le generaba el estar vinculado al círculo del difunto empresario.

Hoy en día, Tito Speranza desea volcar conocimientos adquiridos y así poder expandirse en el plano televisivo. Al formarse y especializarse en el ámbito deportivo, es posible que se le abra un abanico de posibilidades que quizás antes no estaba en sus planes.