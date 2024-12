Ante 5.000 personas, Leandro Santoro llamó a "construir una alternativa para ponerle freno a la derecha"

Santoro cerró su recorrida por los 48 barrios porteños.

El diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Leandro Santoro convocó a "construir una alternativa para ponerle freno a la derecha". Fue en el acto que encabezó el sábado en el Parque Los Andes como cierre de su recorrida por los 48 barrios porteños.

Del acto participaron, aproximadamente, 5.000 personas que se acercaron a escuchar las ideas del diputado por la Ciudad de Buenos Aires. "No hay una derecha dura y una derecha blanda, son lo mismo", expresó Santoro, al comparar los gobiernos de Javier Milei en la Nación y de Jorge Macri en la Ciudad.

"La Argentina se tiene que poner de pie y eso solo se logra si el pueblo va a buscar lo que le corresponde", señaló el legislador nacional, quien llamó a "conformar un proyecto humanista para la Nación y para la Ciudad". En esa línea, dijo: "O lo hacemos nosotros o no lo hace nadie, yo no estoy dispuesto a rendirme y les pido que no acepten los cantos de sirena de la derecha".

Además, el ex diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires expresó: "Nuestra pelea es para construir una nueva democracia con sentido social, sin odio". Y enfatizó: "No me detengo a hablar de ninguna interna por para mí el enemigo es el hambre, es la desocupación, es la pobreza".

Aproximadamente 5.000 personas se acercaron al acto en Parque Los Andes.

"No hay meritocracia sin un estado de bienestar", continuó Santoro y, diferenciándose con el Presidente de la Nación, profundizó: "Para Milei la libertad tiene que ver con la capacidad de compra y no con la dignidad de las personas". "Este modelo le quita poder a la sociedad", añadió, a la vez que pidió "defender a los jubilados, defender la universidad pública y defender la industria nacional con la celeste y blanca flameando bien arriba".

Con apoyo de Marra, Jorge Macri consiguió aprobar el Presupuesto

La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó el jueves pasado el presupuesto 2025 que propuso Jorge Macri. El plan contempla un gasto total con equilibrio fiscal, déficit cero y un bajo nivel de endeudamiento. El proyecto fue destrabado por Ramiro Marra que rompió con el bloque de la Libertad Avanza (LLA) en la votación y terminó dando el visto bueno a la ley de leyes. Al igual que los legisladores que responden a Patricia Bullrich, los parlamentarios de la ciudad de LLA votaron contra el proyecto por orden de Karina Milei, enemistada con Ramiro Marra.

El legislador de La Libertad Avanza está enfrentado con la hermana del Presidente, quien meses atrás lo desplazó de la presidencia del bloque y puso allí a María Pilar Ramírez. En el oficialismo porteño reconocían que "El Jefe" presionaba a Marra para que no acompañe al PRO. “Si vota con Jorge, Karina lo va a romper”, apuntaron antes de la votación.