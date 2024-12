Alarma en River: un club poderoso negocia con una figura por millones de dólares

Marcelo Gallardo podría quedarse sin una de sus figuras en River: los millones de dólares de la oferta.

MIentras River Plate tiene la mente fija en obtener un pasaje directo a la Copa Libertadores 2025, ya comienza a diagramar el plantel del próximo año y podría tener una importante baja. Es que un club de Qatar está interesado en Miguel Borja y el colombiano abandonaría el equipo de Marcelo Gallardo en millones de dólares.

Según informó el periodista César Merlo este viernes, en las últimas horas directivos del Al Rayyan, compuesto por dueños de una fortuna incalculable, se comunicaron con los representantes de Borja y les informaron que desean contar con el colombiano.

El "Colibrí", que tiene contrato hasta fines del 2025, tiene una situación particular en su contrato. A partir de enero, su cláusula de recisión pasará de 8 a 4 millones de dólares, por lo que el equipo qatarí no tendría inconvenientes en ejecutarla con el aval del futbolista.

La dirigencia de River ya se encuentra en conocimiento del contacto que existió entre ambas partes y no se bajará de los 4 millones para dejarlo ir, luego de haber pagado siete millones de dólares a mediados del 2022. Además, otro club que puso los ojos en él es el CSKA de Moscú, aunque por el momento no hubo avances en la negociación.

Un detalle no menor es que el atacante perdió terreno en la consideración de Gallardo en los últimos partidos y no sería prioridad de cara al 2025. En caso de una posible salida de Borja, el "Muñeco" saldrá al mercado por un refuerzo para la delantera, que se complemente con Pablo Solari, Facundo Colidio y Adam Bareiro.

Los números de Miguel Borja en River Plate

Partidos: 109.

Goles: 54.

Asistencias: 7.

La terminante decisión de Gallardo con el Diablito Echeverri para visitar a Racing

River visitará a Racing en el Cilindro de Avellaneda por la última fecha de la Liga Profesional este sábado 14 de diciembre y Marcelo Gallardo tomó una terminante decisión con Claudio "Diablito" Echeverri. El joven futbolista surgido de las inferiores tendrá la oportunidad de disputar su último partido con la camiseta del "Millonario" y todo indica que el DT le dará lugar en el verde césped. A su vez, esta medida beneficiará al elenco de Núñez a nivel económico.

Luego de que se concrete su venta al Manchester City de Inglaterra, el atacante se quedó en el club por unos meses más y el "Muñeco" lo aprovechó en algunos encuentros. Al parecer, lo mantendrá en el 11 ideal para jugar con la "Academia" tal como sucedió días atrás cuando se midieron ante Rosario Central en el Estadio Más Monumental e iría desde el arranque. De hecho, si juega una determinada cantidad de minutos habrá un importante ingreso en euros para River.

Según trascendió, Marcelo Gallardo mantendría en cancha la formación que goleó 4 a 0 al "Canalla" el pasado domingo 8 de diciembre y el "Diablito" no se lo perderá. La alternativa para reemplazar al juvenil era Gonzalo "Pity" Martínez, que viene de convertir un gol de penal, pero finalmente iría al banco de suplentes. De esta manera, los 11 serían: Franco Armani; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Rodrigo Villagra, Santiago Simón, Maximiliano Meza, Claudio Echeverri; Facundo Colidio, Pablo Solari.

En cuanto a la espera desde el Manchester City, el propio Pep Guardiola se refirió al joven y la chance que sea parte del plantel "Ciudadano". El pasado mes de agosto, el entrenador aseguró: "No tengo idea sobre un pedido para sumar a Echeverri ahora. No he hablado con Txiki Begiristain (Manager Deportivo) sobre el tema". De esta manera, puso en duda que el propio "Diablito" aparezca en sus planes de cara al 2025 más allá de la compra efectuada.