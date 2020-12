El conductor televisivo y empresario Marcelo Tinelli anunció a través de sus redes sociales el regreso de Showmatch para 2021 y anticipó que habrá espacio para el humor.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario y dueño de LaFlia adelantó que su tradicional programa regresará en 2021 y a través de la pantalla de El Trece. "Estamos felices de volver en el 2021 a la pantalla de @eltreceoficial. Volvemos con un programa con muchísimas sorpresas, que les va a encantar", afirmó.

Al tiempo que destacó: "Y además las galas de Showmatch, con todo el humor de nuevas cámaras, viejos y nuevos sketchs, y el Gran Cuñado de políticos. Vamoos". De esa forma se confirmó el regreso de Tinelli a la pantalla chica luego de un año en el que su programa se vio truncado por la pandemia de coronavirus.

Pese a no estar al frente de Showmatch, Tinelli siguió apostando con su productora a los ciclos habituales y sumó dos proyectos que pretendían convertirse en boom, pero no lo consiguieron. Uno de ellos fue Mujeres, el magazine de la tarde que contaba con la conducción de Soledad Silveyra, Teté Coustarot, Jimena Grandinetti, Roxy Vázquez y Claudia Fontán, que empezó muy accidentado y con malos números de rating y apenas duró dos meses. El otro fue el Cantando 2020, que reunió a varias figuras del espectáculo en el concurso, pero no logró consolidarse en el rating, sobre todo desde la aparición de MasterChef Celebrity Argentina en Telefe.

Además se esperaba que el conductor regresara momentáneamente con algunos especiales de humor meses atrás, pero al final nunca se concretaron. El programa especial había sido agendado para el 25 de octubre, pero luego se retrasó pese a que ya existía material grabado.

Tiempo atrás, en su cuenta de Instagram, Tinelli se refirió al regreso del Showmatch ante la pregunta de un usuario y señaló: “En marzo, si podemos hacer el programa que queremos, sin protocolos de pandemia, volvemos con un súper ShowMatch”. La solución parece acercarse más a este plan, mezclando el Bailando con lo sketchs de los humoristas.