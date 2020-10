El conductor de Bienvenidos a Bordo fue contundente en vistas al año 2021.

El conductor Guido Kaczka dialogó con Implacables y se refirió a su futuro dentro de El Trece. Quien está al frente de Bienvenidos a bordo, uno de los programas que más rating le da a la señal abierta del Grupo Clarín, fue contundente sobre cuál será su futuro a partir del 1 de enero de 2021. ¿Sigue o no sigue en la señal macrista?

“Sí, seguimos en el verano. Estaba la idea, algo de vacaciones tengo… Pero con la radio, en La 100, a la mañana, me pasa lo mismo. Me gusta también y disfruto de lo que hago”, sentenció Guido Kaczka, quien dejó clara su voluntad de continuar como una de las principales figuras de El Trece.

Siendo un hábil reconstructor de formatos y sabiendo camuflarse de acuerdo a lo que requieren los momentos televisivos, Guido Kaczka expresó sobre los tiempos de pandemia: "Trato de no imaginar demasiado porque cuando imaginábamos no vislumbrábamos cosas muy buenas. Entonces, vamos haciendo día a día lo mejor que podemos, siempre pensamos que hacer con lo qué hay e imaginando hacia adelante. Genera incertidumbre y posiblemente no venga todo divino”.

"Se va haciendo lo mejor que se puede, es un momento difícil donde hay que poner lo mejor de cada uno. Si todos pensamos más para dentro es mejor que pensar en lo que está haciendo el otro”, explicó Guido Kaczka, que tendrá un nuevo año al frente de Bienvenidos a bordo y seguirá llevándole entretenimiento a los miles de hogares argentinos que sintonizan El Trece sólo para ver su programa.

Guido Kaczka: un taxista silbó la marcha peronista, ganó el lingote y no le pagaron

En la noche del 18 de junio de 2020, Fernando Berón logró sacar uno de los lingotes en el programa de Guido Kaczka. Sin embargo, a más de cuatro meses de su victoria en El Trece, este secretario General del Sindicato Unión Conductores de Taxis de La Plata reclama que no le pagaron su premio. "Es una vergüenza que utilicen a gente humilde y trabajadora para hacer un programa y no le dan ni siquiera un premio consuelo a los que pierden”, enfatizó el dirigente gremial. En tanto, la producción de Bienvenidos a bordo aún no se ha pronunciado al respecto.

En diálogo con RealPolitik, Berón agregó: “Los que no ganan nada se van totalmente amargados, después de entusiasmarse, cuando los usan diez minutos con su participación que para el canal es una fortuna; además tenés que esperar hasta cuatro horas en el canal antes de participar. Ellos son multimillonarios y se aprovechan de los trabajadores, ya que tan sólo un 10 por ciento del total gana algo".

¿Qué fue lo que ganó Berón en el programa de Guido Kaczka? Una orden de compra por 2 mil pesos en supermercados Día, un premio Philco y una estadía para cuatro personas en el emblemático hotel Solanas de Punta del Este. Por otra parte, el taxista también se llevó un "premio chico" por silbar la marcha peronista. ¿De qué consta este famoso incentivo del que todos los televidentes hablan pero ninguno conoce? Según el propio participante, es "otra orden de compras".