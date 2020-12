"Eran muy jóvenes": el llanto de Nancy Pazos

La tristeza de Nancy Pazos al recordar a sus padres fallecidos.

En un año muy difícil para su vida, Nancy Pazos tuvo un quiebre emocional al recordar a sus padres, quienes fallecieron este año marcado por la pandemia de COVID-19. "Eran muy jóvenes", afirmó la periodista, sin poder contener el llanto.

"Me emociona recordar a mis viejos, se fueron demasiado rápido, eran muy jóvenes los dos. 72 y 73 años…", afirmó la periodista del magazine "Flor de equipo" (Telefe). Y agregó, llorando: "Yo les conté que mi mamá se enfermó de Covid-19 viviendo en casa. Los recuerdo con la mejor, es un año muy fuerte para mí. Se fueron los dos de arriba, no queda nada, quedo yo".

Sin poder contener el llanto, la periodista política se refirió a la pandemia de coronavirus y expresó: "Concientizar no es fácil. La semana pasada se recibió mi hijo, fue a una reunión. Cuando la provincia de Buenos Aires había autorizado reuniones de 200 personas al aire libre, entonces pudieron festejar su egreso del secundario".

"Y de ese encuentro ya hay 12 chicos contagiados. Porque esos chicos seguramente se van a recuperar, pero no sabemos a cuántos abuelos o papás han contagiado. Yo pasé el Covid bien, pero mi mamá en 10 días se murió y estaba bien", expresó, secándose las lagrimas. Recientemente, contó la misma triste historia en el programa "PH: Podemos Hablar".

Pocos días atrás, Nancy hizo su descargo luego de haber dado por muerto al ex presidente Carlos Saúl Menem el pasado viernes 18 de diciembre. "Nadie quiere dar la primicia. Yo tampoco. Pero murió Carlos Saúl Menem y este 2020 se lleva a todos", había escrito la periodista en su cuenta de Twitter. Luego de borrar el tuit, pidió disculpas por su garrafal error.

"Por lo único que me sentí mal es por haber provocado dolor en la familia. Yo estaba en casa por WhatsApp, en los grupos de periodistas en los que estoy estaba el rumor pero nadie tenía la confirmación hasta que me llamaron del medio en el que trabajo y me pidieron una semblanza de Menem, y me confirmaron que se había muerto pero que no iban a dar la información hasta que lo confirmara la familia", se desahogó, en diálogo con "El Run Run del Espectáculo" (Crónica TV).