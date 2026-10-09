Sushi libre con vino, coctelería y fiesta: dónde queda el nuevo club boutique de CABA

En el corazón del circuito nocturno porteño, la gastronomía y el entretenimiento se entrelazan bajo una premisa cada vez más codiciada: concentrar en un mismo lugar todas las etapas de una salida. Misión irrumpe como un club boutique y restaurante en Palermo, que desafía la dinámica tradicional de cenar en un espacio y trasladarse a otro para continuar la velada. Con una oferta en constante metamorfosis, el establecimiento invita a pasar de una cena en la mesa a un ambiente vibrante en la barra o la pista de baile, acompañando la transformación de la noche a medida que avanza la madrugada.

{{{htmlAmp}}}

Un concepto integral en dos pisos: arquitectura nocturna y el espíritu festivo

Ubicado en Godoy Cruz 1715, Palermo, Misión abrió sus puertas en abril de 2024 para redefinir el entretenimiento de la ciudad. Desarrollado en dos niveles con ambientes diferenciados y estética vanguardista, el local combina diseño contemporáneo con iluminación inmersiva, proyecciones y una agenda artística heterogénea que reúne jazz en vivo, música electrónica, reggaetón y DJs.

La experiencia comienza en la planta baja, donde una refinada cortina da la bienvenida a un salón de atmósfera sobria con mesas y una gran barra central. La gran sorpresa aparece en el primer piso: un baño revestido en azulejos blancos, inspirado en las discotecas de Ibiza, equipado con su propia barra de coctelería y cabina de DJ. Esta distribución busca que el entretenimiento no quede limitado a un solo espacio, lo que permite cambiar de registro sin cambiar de dirección.

Misión: una opción para cenar en CABA. (Crédito de foto: Misión)

Misión: cocina contemporánea, sushi ilimitado y coctelería

La propuesta culinaria, a cargo del chef Lucas Ríos, se nutre de influencias internacionales con platos diseñados para compartir. Entre las opciones destacan el arroz negro con mariscos y alioli, el ojo de bife con reducción de Malbec y la pesca fresca de estación a la plancha.

El sushi ocupa un rol estelar, presentado en tablas y barcos; de miércoles a domingos, el turno de las 20 h ofrece sushi y Malbec de Bodega Terrazas de los Andes ilimitados por $45.000, por persona. La barra, liderada por Martín Cabral, despliega cócteles de autor como el Melek (gin Gordon's, miel de maracuyá, bitter Plum Fee Brothers y limón), el Tokio (whisky Red Label, maracuyá, miel de cardamomo, naranja y ananá) y el Maui (ron dorado, licor Rasta Chai, miel de canela, ananá, limón y jengibre). Con promoción 2x1 en tragos clásicos de 20 a 22 h, Misión atiende de miércoles a domingos desde las 20 h.