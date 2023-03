Qué significa soñar con agua: la explicación de los expertos

Los sueños pueden ser tan claros como confusos, pero cuando se pueden recordar es interesante saber qué quiso transmitir el inconsciente. Uno por uno, los significados de soñar con agua.

Los sueños son una manifestación del inconsciente y muchas veces se pueden filtrar las preocupaciones, el estrés o los anhelos. Todo lo que no suele aparecer a nivel consciente, o que cada persona no está dispuesta a admitir, no conoce de límites en los sueños. Desde el escenario más terrorífico hasta el mayor de los placeres pueden hacerse realidad durante la noche.

El mundo de los sueños tiene tanto poder que genera emociones reales por más que se pueda entender que lo que se acaba de sentir y vivir haya sido irreal. Es difícil recuperarse de una pesadilla movilizante o un sueño conmovedor donde todo lo que quería que salga bien salió perfectamente.

Pero, ¿qué significa todo aquello que se puede ver y sentir en los sueños? No es lo mismo sentir que se caen los dientes, que se asiste a una clase sin pantalones o que se llega a la cima de un cerro. Específicamente soñar con agua está relacionado con el estado emocional, al igual que los signos del zodíaco que son de agua (Escorpio, Piscis y Cáncer) son conocidos por su sensibilidad e intensidad.

Uno por uno, los significados de soñar con agua

Agua limpia y clara

Implica pureza en los sentimientos de la persona que sueña. Remite a una vida tranquila y apacible o a un estado anímico actual relajado. No obstante, si el agua es turbia pronostica un futuro inminente lleno de caos y descontrol. Podría pronosticar males y desgracia. De todas formas, este caos no estaría relacionado con la economía personal o la salud, más bien habla de un aspecto moral e interno.

Agua en poca cantidad

Puede significar que los problemas ante los que se está expuesto son manejables, de poca importancia. Se puede salir de ellos sin mucha dificultad. Lo opuesto ocurre cuando se sueña con masas de agua más grandes.

Grandes masas de agua

Si la masa de agua atrapa a la protagonista del sueño podría significar que está enfrentándose a problemas emocionales que la desbordan. Si además se trata de una inundación, tiene que tener cuidado, pues los peligros futuros son muchísimo más grandes que los actuales.

agua

Agua sucia y revuelta

Definitivamente no son buenas noticias. En este caso, pueden anunciar que la persona que está soñando en realidad se está equivocando a la hora de resolver un problema.

Caminar sobre el agua

No implica que la soñadora o el soñador sea el nuevo mesías, pero sí que va a enfrentarse a problemas importantes de los que va a salir completamente ileso. A nivel físico y espiritual podrá superar cualquier obstáculo que se le presente.

Tsunamis u olas grandes

Al igual que en el mundo de la consciencia, tienen un significado negativo. Puede implicar que se está alcanzando un límite y que las fuerzas comienzan a flaquear. O sea, que la persona necesita frenar y replantearse su situación antes de efectivamente ser desbordada.

Un vaso con agua

Recibir un vaso de agua o un recipiente con agua podría ser augurio de buenos momentos, tales como matrimonio, embarazo o simplemente una situación que se esperaba y que finalmente se producirá.

Una fuente adentro de una casa

La buena noticia es que implica un momento de gran prosperidad material. No solo la persona que sueña será feliz, sino que la gente de ese hogar estará llena de buenos sentimientos y alegrías.

Tomar agua fría o fresca

Efectivamente es una excelente señal ya que se relaciona con la salud y la prosperidad.