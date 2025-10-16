Gladys, La Bomba Tucumana se quebró por la represión a jubilados: "¿Para eso...?".

La cantante Gladys, La Bomba Tucumana se quebró al hablar sobre la represión del Gobierno nacional contra los jubilados en las manifestaciones que ocurren todos los meses frente al Congreso. Qué dijo.

"Yo quiero tener alas y salir volando de mi casa y pegarle a una patada a toda la gente que le pega a los viejos. Eso tengo ganas de hacer", dijo La Bomba Tucumana en Carnaval, completamente quebrada en llanto.

Desde hace más de un año, las fuerzas de seguridad de la ministra Patricia Bullrich reprimen sistemáticamente las protestas de jubilados frente al Congreso. Hace algunas semanas, el presidente Javier Milei vetó el aumento de haberes que había aprobado el parlamento.

"La agresividad es mala, pero realmente siento una impotencia. Yo sé que para eso lo mandan. ¿Para eso hay dinero? ¿Para mandar a policías a reprimir hay dinero?".

Foto: Kaloian Santos Cabrera

Qué opina La Bomba Tucumana sobre el gobierno de Javier Milei

Además, consultada por la periodista Viviana Canosa, Gladys, La Bomba Tucumana mostró su desilusión por el devenir del gobierno de Javier Milei que, además de reprimir a los jubilados, ajustó a todos los otros sectores vulnerables de la sociedad. "Yo tenía una esperanza de un cambio, de algo diferente. Yo me doy cuenta ahora, realmente, que lamentablemente, porque es nuestro presidente, es una persona que detesta a los pobres. Se nota un montón", expresó.