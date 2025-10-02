Fantino se la pudrió a Espert en medio del escándalo.

El periodista Alejandro Fantino fue durísimo con el diputado y candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert. Qué le dijo.

Fantino apuntó contra el diputado y economista por su vínculo con el argentino acusado de narcotráfico en Estados Unidos, Fred Machado. El miércoles, Espert le dio una entrevista al periodista Pablo Rossi, de A24.

"La única forma de ayudar es diciendo las cosas, loco. Estuvo para el orto la nota de Espert", expresó Fantino en el programa que conduce en el canal de stream Neura.

Luego, le pidió a la producción que pasara al aire "la parte donde le pregunta (Santiago) Fioriti". "Ponelo y saquen ustedes las conclusiones. Boludo, ¿recibiste o no recibiste los 200 mil dólares?", preguntó Fantino, antes de mostrar la respuesta de Espert, quien dijo: "No le voy a permitir a Grabois que el tema de campaña sea este".

Fantino a La Libertad Avanza: "Yo se los dije"

El periodista le pidió a sus productores que pusieran las tapas de los portales web de "Clarín y La Nación", mostró "la tapa de Clarín" y leyó el título: "La campaña libertaria, en crisis". "Esto se los dije yo, chicos, se los dije hace dos días. Desenfoca la campaña, boludo. No pueden ir de campaña. Tronco (el candidato de La Libertad Avanza Sergio Figliuolo) no puede salir de campaña. Y lo digo porque lo conozco, labura acá con nosotros, es nuestro compañero. No puede ir de campaña. Donde vaya le van a preguntar de Espert, ¿qué va a decir?", lamentó el conductor de Neura.