Sorpresa total: el famoso chef argentino que ahora es modelo de una marca de lujo

El reconocido chef argentino Francis Mallmann fue elegido por la famosa marca Moncler para protagonizar una de sus nuevas campañas internacionales, en una producción en la que también aparecen figuras como Julia Roberts, Serena Williams y Spike Lee. Así, el cocinero que convirtió el fuego y la Patagonia en sus principales sellos apareció esta vez frente a las cámaras, pero en un escenario muy diferente al gastronómico.

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La participación de Mallmann coincidió con la apertura del nuevo flagship de Moncler en la Quinta Avenida de Nueva York, uno de los puntos centrales del calendario de la moda internacional. La inauguración reunió a celebridades del cine, la música, el deporte y la moda, entre ellas Cher, Anne Hathaway, Julia Roberts, Serena Williams, Jessica Chastain, Adrien Brody y Maria Sharapova.

El chef argentino también compartió la celebración con otros representantes del país, entre ellos Juliana Awada y Joaquín Furriel. La noche incluyó música de los DJ Mark Ronson y Carlita y una cena posterior en Gotham Hall, organizada por la firma como parte de la celebración por la llegada de su nuevo espacio a Manhattan.

Del fuego a las campañas de moda

La aparición de Mallmann en la campaña no resulta tan alejada de su recorrido como podría parecer. A lo largo de su carrera, el chef construyó una imagen que excedió ampliamente el mundo de los restaurantes. Su estética, su manera de cocinar al aire libre y su particular vínculo con los paisajes argentinos se transformaron en parte inseparable de su identidad pública.

Nacido en Acassuso en 1956, Mallmann creció en Bariloche después de que su familia se trasladara a la Patagonia. Allí comenzó a relacionarse con la cocina y, siendo adolescente, trabajó como cocinero en un barco turístico sobre el lago Nahuel Huapi. Años después viajó a Francia para perfeccionarse en reconocidas cocinas y regresó a la Argentina con una formación técnica que terminaría utilizando para desarrollar un estilo propio.

El reconocido chef argentino Francis Mallmann fue elegido por la famosa marca Moncler para protagonizar una de sus nuevas campañas internacionales.

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en 1995, cuando recibió el Grand Prix de l'Art de la Cuisine en Europa. El reconocimiento marcó un punto de inflexión, después de haber incorporado las técnicas de la alta cocina francesa, Mallmann comenzó a buscar una identidad más ligada a sus propios orígenes.

Fue entonces cuando el fuego se convirtió en el centro de su lenguaje gastronómico. Parrillas, brasas, cenizas, hornos de barro y cocciones al aire libre pasaron a formar parte de una estética que terminaría convirtiéndose en su principal sello.

Con restaurantes y proyectos en distintos países, Mallmann logró convertir una manera profundamente argentina de cocinar en una propuesta reconocida internacionalmente. Su trabajo también trascendió los restaurantes a través de libros, programas de televisión y apariciones en producciones internacionales.

Con restaurantes y proyectos en distintos países, Mallmann logró convertir una manera profundamente argentina de cocinar en una propuesta reconocida internacionalmente.

En 2016 fue protagonista de uno de los episodios de Chef's Table, la serie documental de Netflix, donde la gastronomía aparece atravesada por las historias personales y las búsquedas creativas de distintos cocineros. El capítulo dedicado a Mallmann puso especialmente el foco en su relación con la Patagonia y con la cocina a fuego abierto.

Su vínculo con ese territorio también se refleja en La Soplada, su refugio patagónico ubicado en una isla de Lago La Plata. El lugar se convirtió en una de las imágenes más reconocibles asociadas al chef y en una extensión de la filosofía que desarrolló alrededor del fuego, el paisaje y la vida al aire libre.