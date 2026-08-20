Sorpresa en la realeza: el príncipe Harry regresa a Reino Unido con su familia tras 6 años pero impuso una condición

Tras abandonar a la Familia Real hace seis años, Harry y Meghan, duques de Sussex, preparan su regreso a Gran Bretaña junto a sus hijos, Archie (7) y Lilibet (5). La familia tiene previsto trasladarse desde Estados Unidos a finales de agosto y permanecer durante un período prolongado en una residencia privada que no pertenece a la Corona.

Hasta el momento se desconoce cuál será su ubicación dentro de Gran Bretaña, como así también la escuela a la que asistirán los menores a partir de septiembre. El anuncio se dio a conocer después de que Harry se encontrara con su padre, el rey Carlos III, y la reina Camilla. La pareja había abandonado la vida de la corona por supuestas diferencias entre Meghan, el príncipe William y Kate, su esposa.

La decisión representa un giro importante en la vida de los duques de Sussex, que dejaron el Reino Unido en 2020 después de anunciar su intención de apartarse de sus responsabilidades reales. La pareja se instaló inicialmente en Canadá y posteriormente se trasladó a California para establecerse en Montecito, un pueblito donde viven los más poderosos de Hollywood.

Sin embargo, medios internacionales indicaron que tanto Harry como Meghan no tienen previsto abandonar sus actividades profesionales y empresariales en Estados Unidos. La mudanza tampoco implica, por el momento, un regreso a la Familia Real como miembros activos. Los Sussex continuarán sin desempeñar funciones oficiales y no recibirán fondos públicos por su permanencia en el país.

¿Por qué Harry y Meghan vuelven a Gran Bretaña?

El monarca británico recibió en julio a Harry, Meghan y sus dos hijos en Highgrove, Gloucestershire, en un encuentro privado que permitió a Carlos volver a ver a sus nietos. El encuentro representó además un nuevo capítulo en el proceso de acercamiento entre padre e hijo después de varios años de distanciamiento.

La familia también visitó recientemente Althorp, la residencia histórica de la familia Spencer y el lugar donde creció la princesa Diana. Meghan compartió imágenes de aquella visita en redes sociales, mientras que la presencia de los niños en el Reino Unido volvió a alimentar las especulaciones sobre un eventual cambio en los planes familiares.

El regreso también reabre interrogantes sobre el acuerdo alcanzado en Sandringham en 2020. Ese entendimiento estableció las condiciones bajo las cuales Harry y Meghan dejaron de ejercer funciones oficiales y comenzaron a desarrollar actividades privadas.

¿Cuándo tiempo vivirán en Gran Bretaña?

Según The Sun, uno de los tabloides más leídos del país, se cree que permanecerán en Gran Bretaña mientras los hijos de la pareja cursen sus estudios, ya que la residencia en Montecito no será abandonada, al igual que su casa en la playa en Portugal.

El regreso de Harry y Meghan no supone, por ahora, una reconciliación completa con todos los integrantes de la familia real. La relación entre Harry y su hermano, el príncipe William, continúa marcada por el distanciamiento.

¿Qué fue el "Megxit"?

La vuelta a casa de los duques de Sussex se da a seis años del denominado "Megxit", momento en que Harry y Meghan renunciaron a sus funciones como miembros activos de la realeza, criticando duramente a Gran Bretaña al marcharse. Habían acusado a la familia real de racismo, de preguntar de qué color sería la piel de sus hijos, y Harry escribió un libro de memorias.

También se conoció que la pareja no recibirá dinero del erario público durante su estancia en el Reino Unido y él no desempeñará ninguna función oficial de la realeza. Además, se desconoce si la familia recibirá garantías de seguridad del Ministerio del Interior o Ravex, ahora que el hijo del rey vivirá largo tiempo en Gran Bretaña.

Harry llegó a librar una batalla legal multimillonaria para obligar al gobierno británico a restituirle la escolta armada permanente (las 24 horas). Pero sufrió una derrota judicial hace un año y medio. "No concibo un escenario en el que traiga a mi esposa y a mis hijos de vuelta al Reino Unido en este momento", había expresado.