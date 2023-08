Subcampeona de Gran Hermano con 21 años: el día que a Silvina Luna le cambió la vida

Silvina Luna murió a los 43 años tras estar internada 79 días en el Hospital Italiano. El momento bisagra en que se convirtió en la subcampeona de la edición 2001 de Gran Hermano.

Silvina Luna murió a los 43 años tras estar internada desde el mes de junio de 2023 con un delicado estado de salud, tras una intervención que le realizó años atrás el doctor Aníbal Lotocki. La actriz y figura mediática comenzó su vida en el mundo del espectáculo desde muy chica y el momento clave fue su participación en Gran Hermano por Telefe en el año 2001.

La muerte de Silvina Luna causó un gran dolor en la farándula por ser una persona muy querida en el medio. Su última aparición televisiva fue como participante del reality show El Hotel de los Famosos, conducido por "El Chino" Leunis y Pampita en El Trece, y su primer trabajo fue curiosamente en un programa de estas características.

A los 17 años, Silvina Luna partió desde Rosario, su ciudad natal, hacia Capital Federal con el objetivo de cumplir su sueño de estar en los medios. Hasta los 21 -edad en la que estuvo en Gran Hermano- hubo varios momentos que vivió distintas experiencias, como por ejemplo, viajar a Estados Unidos para trabajar en un comercio gastronómico y ser modelo para una agencia de publicidad.

Lo llamativo de su ingreso al reality show de Telefe es que el casting ya estaba cerrado, pero insistió a los productores a tal punto de que le dieron una oportunidad y dio con el perfil que estaban buscando. Cabe destacar que era la segunda temporada del programa que ese año fue conducido por Juan Alberto Badía y Mariano Peluffo.

Con 21 años, Silvina Luna entró y fue la séptima expulsada del certamen. Sin embargo, tiempo después se llevó adelante la etapa del repechaje convirtiéndose en una de las "hermanitas" que regresó. Su desempeño fue positivo, ya que terminó siendo subcampeona de Gran Hermano 2001: Roberto Parra había sido el ganador y en tercer lugar se ubicó Gustavo Conti.

Todos los participantes de Gran Hermano 2001.

Ese momento se transformó en el puntapié para ser conocida en la farándula. Tuvo varias facetas: por un lado, la de modelo en muchas campañas publicitarias; por el otro como actriz de series como Los Roldán, Casados con hijos y Gladiadores de Pompeya; y por último trabajó, además de realitys shows, como panelista de programas como Zapping y Fox para todos.

El día que Silvina Luna denunció a Aníbal Lotocki: "Me arruinó la vida"

Silvina Luna murió este jueves luego de permanecer internada por casi tres meses en el Hospital Italiano. Las complicaciones de salud de la actriz y modelo de 43 años comenzaron en 2010, luego de realizarse una intervención estética con el cirujano Aníbal Lotocki. A la par que luchaba por recuperarse de sus problemas de salud, la ex participante comenzó una batalla legal contra el médico y consiguió que fuera condenado en primera instancia a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a Silvina y otras tres pacientes.

Desde entonces, su vida cambió drásticamente y antes de quedar internada debía realizarse permanentemente diálisis por la falla renal que se le desató luego de haberse inyectado metacrilato. En 2018, Silvina visitó La noche de Mirtha y fue muy dura con Lotocki.

"Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas", aseguró Luna y agregó: "Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso".

Por ese entonces, la modelo era panelista de Moría Casan en Incorrectas y contó que se hizo una liposucción y el cirujano además mezcló su grasa con metacrilato para inyectarle en los glúteos: "Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras",