Qué significa dejarse las canas en 2026, según la psicología: "Cada vez más mujeres lo ven como una declaración de estilo".

Históricamente, las canas fueron vistas como algo que hay que ocultar e incluso como un sinónimo de desprolijidad, especialmente cuando quienes las llevan son mujeres. Sin embargo, todo eso está cambiando al día de hoy y cada vez son más las mujeres que las lucen. Según la psicología, esta decisión tiene un significado.

Cada vez son más las mujeres que deciden abandonar el tinte y lucir su cabello blanco o gris de manera natural, no necesariamente porque hayan dejado de preocuparse por su aspecto, sino porque buscan sentirse más cómodas con su propia imagen. Esta decisión puede estar relacionada con una mayor búsqueda de autenticidad y con el deseo de alejarse de determinadas normas sociales asociadas a la edad y la belleza.

Dejarse las canas puede ser una forma de autenticidad, según la psicología

Las canas no tienen por qué significar que una mujer se "dejó estar". De hecho, algunas investigaciones de psicología relacionaron esta decisión de dejar de teñir el cabello con una búsqueda de autenticidad y con el deseo de romper con las expectativas sociales que durante años han impuesto que las mujeres deben ocultar cualquier signo de envejecimiento.

La psicóloga Vivian Diller lo explica de esta manera en uno de sus estudios llamado Envejecimiento: ¿Está disminuyendo el doble rasero?, publicado en Psychology Today: "Tememos parecer más viejas o transmitir el mensaje de que se están descuidando, pero cada vez más mujeres lo ven como una declaración de estilo. Buscan la autenticidad, lucirlas con orgullo."

Esta transformación también tiene que ver con la manera en la que las mujeres se relacionan con su propia imagen. En lugar de intentar modificar su apariencia para ajustarse a un determinado ideal de belleza, algunas eligen mostrar aquello que durante décadas se consideró algo que debía esconderse.

Por qué dejarse las canas no significa descuidar el aspecto

Uno de los principales prejuicios alrededor del cabello gris o blanco es asociarlo con una falta de cuidado. Sin embargo, llevar las canas naturales no significa necesariamente renunciar a cuidar el cabello o a preocuparse por la estética. Una melena canosa también puede estar hidratada, brillante, bien cortada y perfectamente cuidada.

La diferencia está en que el color natural del pelo deja de ser algo que se intenta ocultar. Para algunas mujeres, aceptar el paso del tiempo y mostrarlo en su cabello puede formar parte de una relación más libre con su propia imagen. Además, este 2026 los cabellos blancos y grises están muy en tendencia y no necesariamente tienen que dar una imagen de aspecto desarreglado.