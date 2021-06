Exjurado del Bailando confesó estar enamorado de Tinelli: "Me gustaba mucho"

Fue una de las figuras más importantes del ciclo de Marcelo Tinelli y realizó una confesión de amor desconocida hasta el momento. Lo dijo en Los Mammones, en América TV.

Una de las grandes figuras que tuvo el Bailando por un Sueño conducido por Marcelo Tinelli fue Flavio Mendoza. El coreógrafo no sólo se lució en la pista de baile, sino que también ofició de jurado y supo tener un papel fundamental en el esquema de Ideas del Sur (ex productora del "Cabezón"). Con el paso de los años, surgió el mito de un supuesto amor del bailarín por el conductor. Y, en diálogo con Los Mammones, las teorías se transformaron en realidad.

“Yo terminé saliendo con el doble de Tinelli. Había uno en esa época que hacía del doble lo vi por la calle y lo seguí. Yo estaba enamorado en la época que él hacía VideoMatch, me gustaba mucho”, confesó Flavio Mendoza, dejando claro que sintió más que admiración por quien fue su jefe durante tantos años en la pantalla chica. Por otro lado, el coreógrafo habló sobre su relación con Cacho Castaña y la cábala que tenían años atrás en el teatro.

En camarines y antes de cada función, Cacho Castaña le daba un beso en los glúteos a Flavio Mendoza para desearle suerte. Y este fue un rito que se transformó en una cábala religiosa. "Cacho que lo amo es un prócer que hizo que mi traste tenga la repercusión que tiene. Vos sabes que ese beso él me lo daba en todas las funciones antes de salir al teatro como cábala, para la suerte. Yo un día pasé y él me dice no puedo creer que vos tengas ese culo”, relató.

“Me dio un beso y ahí quedó como cábala e hicimos localidades agotadas y quedó. Yo estaba en ese momento en Animales Sueltos me acuerdo que pusieron la foto y decían a ver quién es al que Cacho le besó el traste y empezaba a subir el rating. Estuvieron todo el programa hablando de eso hasta que Fantino lo dijo”, recordó Flavio Mendoza, quien junto a Ariel Diwan formó una gran sociedad teatral en la que fueron récord en diferentes temporadas de verano.

