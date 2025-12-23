Hay una nueva plataforma ultra barata de Asia que llega a Argentina con grandes descuentos.

La batalla por el mercado de compras online en Argentina suma un nuevo protagonista: Shopee. Esta plataforma asiática, originaria de Singapur, vuelve al país tras un paso breve en 2022 y lo hace con una propuesta tentadora que pone en jaque a Shein, la favorita local hasta ahora. En un contexto donde la ropa y el calzado suben de precio constantemente, muchos argentinos buscan opciones económicas para renovar su guardarropa y adquirir otros productos.

Shopee llega con descuentos de hasta $15.000 en compras superiores a $30.000 y, como si fuera poco, envíos gratis sin mínimo de compra, una ventaja que promete atraer a muchos consumidores. Además, la plataforma suma promociones especiales, lo que amplía las oportunidades para aprovechar precios bajos en una amplia variedad de categorías, desde indumentaria y calzado hasta electrónica, muebles y productos de belleza.

La llegada de Shopee al mercado argentino no es casual: el auge de plataformas similares como Shein y Temu demuestra que hay un público ávido de productos accesibles, aunque eso signifique competir directamente con la industria nacional. Por eso, este desembarco se presenta como una alternativa que podría revolucionar la forma de comprar en el país.

Con el respaldo de la reapertura de importaciones y el ejemplo de éxito de sus competidores, Shopee se prepara para ganar terreno y convertirse en uno de los principales referentes del comercio online barato en Argentina. Los usuarios podrán encontrar una variedad enorme de productos que, por precios y condiciones, resultan muy atractivos para quienes buscan ahorrar.

Advierten los peligros para la salud que ocultan Shein y Temu por el "Fast Fashion"

Sin embargo, detrás de esta competencia de precios bajos se esconden riesgos para la salud que especialistas no dejan pasar por alto. Plataformas como Shein y Temu, que dominan el mercado de fast fashion, han sido señaladas por utilizar sustancias químicas nocivas en la producción masiva de sus prendas. Según un informe de Greenpeace, estas prendas contienen hidrocarburos aromáticos, policíclicos, alquilfenoles y ftalatos, compuestos vinculados a daños ambientales y efectos adversos en la salud humana, como alteraciones hormonales, reacciones alérgicas y potenciales riesgos cancerígenos.

El fenómeno del fast fashion, que impulsa la producción rápida y barata para maximizar el consumo, representa en Argentina un 67% del consumo textil nacional por canales digitales. La eliminación de barreras a la importación facilitó la llegada masiva de estos productos, pero también multiplicó los reportes de irritaciones, sarpullidos y reacciones cutáneas entre los usuarios, alertando a dermatólogos y toxicólogos sobre la falta de regulación en estos artículos.

Casos como el de una adolescente británica que sufrió quemaduras tras usar una prenda de Shein evidencian los peligros reales que pueden implicar estas prendas por la presencia de sustancias fototóxicas o fotoalérgicas. Además, investigaciones internacionales han detectado niveles peligrosos de ftalatos en productos infantiles, lo que aumenta la preocupación sobre los efectos a largo plazo en la salud pública.

Por ello, mientras Shopee apuesta a conquistar el mercado argentino con precios y promociones, expertos y autoridades llaman a considerar no solo el ahorro, sino también la calidad y seguridad de los productos que se consumen, en un contexto donde la salud y el bienestar deberían ser prioridades en las decisiones de compra.