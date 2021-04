La comunicadora no dudó al recordar cómo era el artista hace mucho tiempo.

El éxito de la serie sobre la vida y la obra de Luis Miguel en Netflix llevó a que otra vez el cantante de 51 años apareciera en el centro de la escena no solamente en la Argentina, sino en buena parte del mundo también. Ahora, fue Mariana Fabbiani la que sorprendió con varias fotos inéditas con él a 28 años de la grabación de Suave, su canción más conocida.

Es que la conductora del programa Lo de Mariana, por la pantalla de El Trece, fue parte de aquel momento en las playas de Acapulco, México, el país que adoptó a la estrella musical más allá de haber nacido en Puerto Rico. La presentadora había sido una de las argentinas seleccionadas cuando apenas era una adolescente (tenía 18) para viajar allí y presenciar la filmación del videoclip que fue parte del álbum Aries.

Mariana Fabbiani compartió aquel instante con Victoria D’Apice, Betina O’Connell -también argentinas- y con una mujer española. Según recordó hace un tiempo, recién conocieron a Luis Miguel 48 horas después de que comenzara la jornada de la grabación, a la que definió como “una escena de riesgo”. “Lo hicimos en la misma selva donde se hizo Rambo, salimos con sanguijuelas pegadas”, detalló.

“En la escena de la arena me desmayé -reveló casi 30 años después- porque me taparon con la arena y respiraba con el sorbete, pero nunca encendieron el ventilador para sacarla. Fue como a las seis de la mañana”, reconoció la comunicadora.

Una de las fotos inéditas de Mariana Fabbiani con Luis Miguel a 28 años de "Suave" en Acapulco, México.

En febrero de 2019, en el marco de una serie de shows que el artista llevó a cabo en este país, había explicado por qué en una escena ella fue reemplazada por otra joven: “En otra parte me caía una gota en el torso, yo estaba acostada y la gota no caía porque estaba caída porque tenía un poco de panza, entonces me sacaron a mí y la pusieron a ella".

Sin embargo, en el texto que escribió ahora en su cuenta oficial de Instagram, hizo referencia a la letra de otro tema y no al que ella integró. “No culpes a la noche”, posteó en la red social en la que tiene más de dos millones de seguidores, junto a una serie de postales que compartió con él.

“Donde hubo clip, fotos del back quedan”, agregó Fabbiani, en medio de los emojis de las risas y de la música. Además, aseguró que había activado su “modo fan de ´Luismi´”, etiquetó al perfil del protagonista y también lo mencionó como "Micky", tal como lo apodaban desde la infancia.

La serie de Luis Miguel, un furor total en Netflix

Se trata de la verdadera historia del máximo ícono de la música en español. Una mirada completa y autorizada por el artista sobre la vida íntima y profesional de este cantante enigmático, elusivo y a la vez adorado, con la participación de él mismo y del actor Diego Boneta en su rol principal. El primer episodio fue el 22 de abril de 2018, con 13 en total en la primera temporada. En tanto, en la segunda, sólo se han emitido tres capítulos hasta ahora.