El secreto de los maquilladores para disimular las arrugas en los labios después de los 55: el truco del iluminador mate.

Con el paso de los años, los labios pierden definición y aparecen pequeñas arrugas alrededor de la boca que pueden hacerse más visibles al maquillarse. Sin embargo, sumar capas de base o corrector no siempre es la mejor solución. El maquillador David Francés comparte sus consejos para conseguir unos labios más definidos, luminosos y naturales a partir de los 50.

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Uno de los errores más frecuentes al maquillar esta zona es intentar cubrir las líneas de expresión con demasiado producto. "Cuando el contorno de los labios presenta arrugas o el código de barras y tiene líneas de expresión es mejor no hacerlo", advierte Francés sobre la técnica de borrar el labio con maquillaje para después volver a dibujarlo. Y agrega: "Para mí es un mito, sobre todo en pieles maduras".

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En su lugar, el especialista recomienda prestar atención a la textura de los productos. "Uno de los mayores errores es abusar de la base de maquillaje, especialmente cuando se trata de fórmulas secas en la zona peribucal y sobre todo si es una base seca porque es fatal". Como alternativa, propone mezclar la base con un poco de sérum para conseguir un acabado más ligero y natural.

El truco del iluminador mate para disimular las arrugas de los labios

Uno de los secretos de David Francés para maquillar los labios maduros es utilizar un iluminador mate alrededor de la boca. "Lo que hago es poner un iluminador mate alrededor del área peribucal porque aporta luz sin añadir textura", explica.

Este producto permite iluminar la zona sin acumularse en los pliegues de la piel. "Aunque el iluminador mate tiene poca textura, aporta mucha luminosidad, por lo que no se mete en las líneas de expresión", detalla el maquillador.

Después, recomienda completar el maquillaje con un perfilador cremoso y de larga duración. "El perfilador redibuja el labio sin duda alguna", asegura. La clave es elegir una fórmula que se deslice fácilmente, pero que no migre hacia las pequeñas arrugas que rodean la boca.

Exfoliación, hidratación y los colores que más favorecen

Además del maquillaje, la preparación de los labios es fundamental. Francés señala que "uno de los errores más comunes es no exfoliar los labios porque hay que hacerlo". Para ello, propone utilizar un cepillo de dientes suave con aceite y sal, con el objetivo de retirar las células muertas.

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La hidratación también cumple un papel importante: "Pasamos por alto que los labios hay que hidratarlos bien para que toda esa zona esté jugosa". Una buena exfoliación seguida de un bálsamo nutritivo ayuda a conseguir un aspecto más saludable y uniforme.

Por último, el maquillador aconseja tener cuidado con los tonos demasiado oscuros, ya que "los colores oscuros hacen los labios más pequeños". En cambio, los acabados brillantes pueden aportar dimensión: "El gloss o el brillo de labios siempre va a dar volumen".

En definitiva, para conseguir un maquillaje favorecedor después de los 55, el secreto no está en cubrir cada arruga, sino en recuperar la definición y aportar luminosidad sin recargar la zona. Como concluye Francés, "el objetivo no es añadir volumen, sino recuperar definición, luminosidad y frescura. Y para eso, en ocasiones, el mejor maquillaje es precisamente el que menos se nota".