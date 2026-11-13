Cómo maquillarse los ojos después de los 50: los consejos para resaltar la mirada en párpados maduros

Los años se reflejan en la mirada a través de las famosas "patas de gallo" y los párpados maduros. Para lograr una mirada fresca después de los 50 años, sin caer en productos caros, la clave está en la sutileza del maquillaje. Al respecto, las maquilladoras Marta Arce y Paula Guzmán compartieron sus consejos y tips para lograr una mirada rejuvenecida.

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En diálogo con Mujer Hoy, las especialistas comenzaron por explicar cómo identificar una mirada madura: "Suelen verse ojos con la piel más caída, creando pliegues y rugosidades". Para Paula Guzmán la clave está en las "sombras luminosas en tonos beige para ampliar la mirada". En este sentido, sugiere evitar para el día a día sombras con demasiado brillo que provocan que se vea aún más rugosa la pie.

Maquilladoras profesionales dieron sus tips para lograr una mirada jóven en párpados maduros.

En lo que respecta a la cantidad de producto y cómo aplicarlo, la especialista explica que la mejor forma difuminar hasta crear una linea delgada. De esta manera, se levanta la mirada y deja de lado la sensación de cansancio que provoca el párpado maduro y encapotado. Sumado a esto, Marta Arce recomienda "aplicar una prebase para preparar el párpado antes de la aplicación de la sombra".

Asimismo, la especialista aconseja: "Lo mejor es elegir una sombra cremosa de larga duración para que el color - de preferencia nude, no demasiado oscuro - se mantenga lo máximo posible sobre el párpado sin que manche la parte inferior del encapotamiento y sin que se acumule producto en los pliegues". Como último paso Arce recomienda rizar las pestañas y aplicar máscara de pestañas a prueba de agua, para evitar cualquier mancha con el correr de las horas.

Los errores de maquillaje que conviene evitar después de los 50

A la hora de maquillar los ojos, hay algunos hábitos que pueden generar el efecto contrario al buscado y endurecer las facciones. Uno de ellos es delinear todo el contorno del ojo con trazos gruesos y oscuros, ya que puede hacer que la mirada se vea más pequeña. En cambio, un delineado fino, especialmente sobre la línea superior de las pestañas, permite definir los ojos sin recargarlos.

También es recomendable evitar las líneas demasiado marcadas y los excesos de producto. En los párpados maduros, los maquillajes muy cargados pueden acentuar las arrugas y dar una apariencia más pesada. La clave es acompañar la forma natural del ojo y trabajar con trazos suaves, sin intentar cubrir por completo los pliegues propios de la edad.