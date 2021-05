¡Indignada!: Milva Castellini fue víctima de una estafa telefónica

La periodista de Telefe compartió en sus redes que delincuentes le robaron datos personales e ingresaron a su cuenta bancaria.

Desde que inició la pandemia de coronavirus, los ciberataques fueron en aumento a través de correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. Esta vez, la periodista de Telefe Milva Castellini, fue víctima de robo de datos y alertó a sus seguidores a través de sus redes sociales sobre esta modalidad de estafas que, pareciera, llegó para quedarse.

La periodista relató que los delincuentes se hicieron pasar por agentes de cuenta del banco con el que ella opera y llegaron a meterse en su cuenta bancaria y literalmente le robaron. “Yo tenía un tema pendiente de solución con mi banco, me llamaron haciéndose pasar por ellos, cometo el error de revelar un código que no se debe revelar y, a partir de ahí, un desastre”, explicó en un video a través de la red social del pajarito.

"Entraron a mi cuenta y empezaron a hacer movimientos, yo a tiempo me pude dar cuenta y no continué con la operación de la llamada y sí me comuniqué con los canales oficiales y logramos parar el fraude. Pero lo que te quiero decir es que te engañan con una exactitud y son tan iguales al banco que entrás sin dudarlo. Estoy indignada”, agregó.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires, hubo un aumento del 60 % en este tipo de ciberdelitos por lo que se pide a los usuarios no brindar información por teléfono como claves o datos de las tarjetas. Al respecto, la periodista insistió: "¿Saben lo que más me bronca me da? Que lo contamos en el noticiero todos los días y ahí entiendo cuando a la gente mayor la confunden, la marean. Uno dice cómo puede ser, pero nos puede pasar a cualquiera".

"Yo estaba atenta, sabía que tenía un problema que tenía que resolver pero realmente entré. Desde el Banco me informaron que el nivel de estafas que están teniendo este año es impresionante, con gente que se dedica a llamar y a hacer este tipo de operaciones", finalizó.