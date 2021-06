Rocío Oliva a la Justicia: Será denunciada penalmente por Vanesa Carnevale

La expareja de Diego Armando Maradona será denunciada penalmente por la exmujer del Chino Maradona por amenazas. El periodista Ángel De Brito saldría como testigo.

Vanesa Carnevale, ex mujer del Chino, uno de los sobrinos de Diego Armando Maradona, dialogó con Ángel De Brito en Los Ángeles de la Mañana sobre Rocío Oliva, la expareja del campeón del '86. Con muy pocas pulgas, la futbolista la amenazó con agredirla físicamente y ahora, el abogado de Carnevale presentará una denuncia penal ante la Justicia en contra de Rocío.

“Rocío Oliva está mirando el programa y le escribió a una persona que conozco bien y no voy a nombrar. Le dijo que Vanesa miente en todo, que se calle, que nada es así, que se deje de joder que te va a cagar a trompadas”, anunció Ángel de Brito mientras entrevistaba a la exmujer del sobrino de Maradona.

Para echarle más leña al fuego, Vanesa volvió a plantear el rumor en torno a la violencia física que la futbolista ejercía sobre Maradona cuando estaban en Dubai. "Una persona muy importante, que no voy a decir el nombre, me dijo que (el episodio violento) fue en Dubai, a Diego lo operaron del hombro izquierdo. Hay un montón de gente que lo sabe pero no lo quieren decir", deslizó. Además, confirmó que Lily, hermana de Maradona, le dio esta información a Luis Ventura y que por eso trascendió en los medios.

Cabe destacar que la bronca no es una novedad dado que la ex del Diez y Carnevale ya pasaron una instancia de mediación tras acusarse la una a la otra por "calumnias e injurias", pero al no llegar a un acuerdo, el caso continuará en un juicio. En este sentido, el abogado de Vanesa, Alejandro Cipolla fue consultado por Teleshow para explicar el conflicto que, a partir de la entrevista con De Brito, pasará a una instancia penal.

“Cuando ambas partes se injurian, el delito desaparece. Pero como ellos quieren continuar, lo que a hacer ahora es radicar una denuncia penal a Rocío Oliva por amenazas a Vanesa. Y voy a presentar como testigo a Ángel de Brito, a quien tengo que citar obligatoriamente”, determinó el letrado. “La amenaza se dio en un contexto televisivo. Por eso Ángel ya está anoticiado de que será citado por la justicia".

"Es un delito de acción pública. No hay una cuestión de confidencialidad de los periodistas sobre las fuentes. Cuando uno propina una amenaza en un medio televisivo, en vivo, trae estas consecuencias penales”, agregó Cipolla. De acuerdo con el Código Penal, las amenazas indican una pena de entre seis meses y dos años de cárcel.

En este sentido, el letrado aclaró la diferencia entre el primer conflicto legal entre Vanesa y Rocío y la situación actual en donde, sin dudas, la situación empeora notablemente para la expareja del Diez. "El delito calumnias e injurias no prevén penas privativas de la libertad, solo prevén una multa. En cambio, la amenaza es un delito grave, que contempla una pena de prisión”, completó el abogado de Vanesa.