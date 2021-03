No es la primera vez, desde que blanqueó su romance con Eduardo Fort, que Rocío Marengo es consultada sobre la necesidad o el deseo de tener un hijo junto con quien es su pareja desde hace 7 años. En una entrevista con Intrusos, le preguntaron sobre las posibilidades de realizarlo y la actriz se quebró al aire debido a las dificultades que se van presentando y la mala fe de algunos personajes del medio.

"Sé que es un tema del cual se viene hablando mucho. Hay una cuestión maternal muy fuerte en lo que estás diciendo", comentó el conductor Adrián Pallares a lo que Marengo respondió: "Tengo ganas. Siempre tuve el deseo. Estamos en pareja recontra bien, con proyectos, pero dejamos todo en manos de Dios".

“A veces las cosas no se dan y no tienen que ver con que uno quiera o no quieras las cosas. Hace siete años que estamos juntos con Edu”, aseguró emocionada. Luego, la panelista Marcela Bañosla la encaró: “Disculpá, ¿pero él tiene ganas de ser papá nuevamente? Tiene tres hijos, podría decirte que no".

La actriz la paró en seco y le aclaró: “La primera que tiene que estar decidida soy yo, más que nada por lo que me genera y por las cosas que no se han dado. He buscado por otros lados y no ha llegado. Es un tema re delicado" al tiempo que celebró: "Tengo todo, un presente re completo. Hoy estoy como quiero estar y todo lo que venga va a ser bienvenido...".

La panelista Paula Varela no se quiso quedar afuera y se sumó al debate, alegando entendimiento. “La búsqueda es muy dolorosa cuando no llega porque hay mucha ansiedad y empiezan los miedos”, consideró y la rubia de 40 años se puso a llorar.

“Está la presión del medio y hay preguntas que hieren. Todas las que están en el panel está bueno que hagan llegar que una mujer no necesita ser madre para realizarse o que estamos obligadas. A veces las cosas no se dan”, lanzó Marengo y se refirió a las distintas opiniones de mujeres del medio que acusan su presente.

La observación de mal gusto de Cinthia Fernández sobre Rocío Marengo y su pareja

Durante la entrevista con Intrusos, la rubia recordó que en Los Ángeles de la Mañana pasó un momento muy incómodo cuando cuando la panelista Cinthia Fernández le dijo que “no lo podía enganchar” a a su pareja Eduardo Fort “porque no tenía hijos”.

La relación con los hijos de su pareja, Eduardo Fort

La rubia destacó la relación que la vincula con los hijos de su pareja y explicó: "Cumplo el rol que puedo en la crianza de sus 3 hijos. Ellos siempre han sido muy generosos conmigo, me han dado un lugar y siento que somos familia".

"Los chicos me dan un lugar. Se dieron cuenta de que estoy para sumar", insistió y, tras ser consultada si eventualmente los chicos la apoyarían en su deseo de ser madre, señaló: "La verdad es que sé que todos me apoyarían en cualquier decisión que yo tome porque siempre están acompañándome. Insisto: es un deseo que está latente pero a la vez, me siento plena".