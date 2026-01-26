Roberto Pettinato habló sobre su exnuera, La Reini.

Roberto Pettinato volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras referirse, con su habitual tono irónico, a la separación de su hijo Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet. En una nota con Puro Show, el conductor fue consultado por el escándalo y respondió con definiciones que no pasaron inadvertidas.

Lejos de intentar bajarle el perfil al tema, Pettinato arrancó con una frase que sintetizó su mirada sobre la exposición pública de su entorno familiar. “Mi familia es muy especial porque es una familia muy escandalosa”, lanzó, sin vueltas, dejando en claro que no se sorprende por los conflictos que rodean a los suyos.

Pero el momento más filoso llegó cuando fue consultado puntualmente por Sofía Gonet. Pettinato contó: “La conocí, cenamos todos juntos. Ella me pareció una muy buena filmadora porque filmó toda la cena”, expresó, en alusión al perfil mediático de La Reini. Incluso agregó un comentario que generó risas, pero también polémica: “Me obligó a comer con la boca cerrada un montón de tiempo, cosa que no hago”, cerró, fiel a su estilo provocador.

Fernanda Iglesias recordó los malos momentos con Roberto Pettinato

Durante su participación en Puro Show, Fernanda Iglesias volvió a referirse a los episodios de acoso sexual que denunció haber sufrido por parte de Roberto Pettinato cuando trabajaban juntos. La panelista fue contundente al describir su experiencia: “Entraba a mi camarín a manosearme, a besarme, a hacerme de todo”, relató, al recordar situaciones que, según explicó, se repetían con frecuencia.