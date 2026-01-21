El palito de La Reini a Vero Lozano sobre su eventual encuentro.

Entre Sofía "La Reini" Gonet y Verónica Lozano no reina la mejor de las relaciones. El conflicto entre ambas figuras de Telefé tuvo lugar luego de que la participante de MasterChef Celebrity visite el diván en Cortá por Lozano y, ante las reiteradas preguntas con respecto a su ex (Homero Pettinato), denunciara en las redes sociales que se sintió "humillada".

"Me sentí súper humillada, como si me hubieran clavado un puñal en la espalda, porque supuestamente me tenían que cuidar", fueron sus palabras, en algo que ella catalogó como su primera "crisis de diva". La reconocida conductora no se quedó callada: "La quiero agarrar a la pendeja. Si tiene ovarios, que me diga todo eso en la cara, porque sos re careta entonces".

Sofia "La Reini" Gonet, participante de MasterChef Celebrity.

¿Qué dijo ahora La Reini de Vero Lozano?

Tras salir de las grabaciones del reality de cocina, la influencer fue interceptada por un movilero de Intrusos, quien le habló justamente sobre esa polémica. "No me la crucé todavía, pero el otro día estuve pensando que la voy a tener que ver en el diván", expuso la de Zona Oeste, en referencia a las clásicas entrevistas que Vero Lozano le realiza a los últimos eliminados.

A continuación, tiró un contundente palo contra la trabajadora de prensa: "Va a ser el único diván que van a querer ver". "¿Irías?", le consultó el hombre del micrófono. "Voy a tener que ir, me la voy a tener que cruzar y ahí le voy a decir todo. A mí qué me importa, si volví con mi ex después de escracharlo por la rata, todo es posible. Siempre se puede volver a todos lados".